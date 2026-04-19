Negociaciones entre Irán y EUA avanzan, sin acuerdo final

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos registran avances en algunos puntos, aunque un acuerdo definitivo aún se mantiene distante, a pocos días de que expire el actual cese al fuego entre ambas partes.

Así lo señaló el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien reconoció que existen coincidencias en ciertos temas, pero también diferencias clave que impiden cerrar un entendimiento global.

Persisten desacuerdos clave en la negociación

De acuerdo con el funcionario, las conversaciones han permitido avances parciales; sin embargo, continúan los desacuerdos en asuntos estratégicos, entre ellos el programa nuclear iraní y el control del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

“Hemos logrado entendimientos en algunos temas, pero en otros no. Aún estamos lejos de un acuerdo final”, expresó Qalibaf tras participar en las reuniones recientes.

El dirigente iraní también cuestionó el enfoque de Washington en el proceso, al considerar que ha sido unilateral, e insistió en que cualquier avance debe darse bajo un esquema de reciprocidad.

“Cada paso que demos nosotros debe ser respondido por ellos. No puede haber compromisos de un solo lado”, sostuvo.

Tensión por el control del estrecho de Ormuz

Uno de los puntos más sensibles en la negociación es la situación del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, lo que lo convierte en un punto clave para la economía global.

Qalibaf advirtió que Irán podría restringir el paso si Estados Unidos mantiene medidas de presión como el bloqueo naval a sus puertos.

En ese contexto, el funcionario defendió que su país tiene derecho a regular el tránsito en la zona conforme a sus propios protocolos, al tiempo que rechazó cualquier intento de intervención externa.

El estrecho ha registrado cierres intermitentes desde el inicio del conflicto a finales de febrero, lo que ha incrementado la tensión en la región.

Estados Unidos advierte posible fin de la tregua

Desde Washington, el presidente Donald Trump aseguró que no aceptará presiones relacionadas con el cierre de Ormuz y dejó abierta la posibilidad de no extender el alto el fuego, que vence el próximo miércoles.

El mandatario advirtió que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, podrían reanudarse los bombardeos sobre objetivos iraníes, lo que elevaría nuevamente el nivel de confrontación.

Con el plazo de la tregua acercándose a su fin, las negociaciones entran en una fase crítica, marcada por avances parciales, desconfianza mutua y puntos de tensión aún sin resolver.

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