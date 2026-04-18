Corea del Norte ejecuta séptimo lanzamiento de misiles en 2026

Corea del Norte efectuó este sábado el disparo de al menos un misil balístico, en un nuevo episodio que incrementa la tensión en la región asiática y refuerza su postura desafiante frente a la comunidad internacional.

De acuerdo con la agencia surcoreana Yonhap, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur detectó el lanzamiento hacia el este, mientras se mantiene el análisis de los detalles del incidente.

Lanzamiento múltiple y reacción de Japón

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, confirmó que se trató de un lanzamiento múltiple y señaló que los proyectiles aparentemente cayeron fuera de la zona económica exclusiva japonesa, lo que evitó daños directos, pero no redujo la preocupación.

El ensayo representa el séptimo lanzamiento de misiles balísticos por parte de Pyongyang en lo que va del año y el cuarto solo en abril, lo que evidencia una intensificación en su actividad militar.

Analistas interpretan estas acciones como una señal de rechazo a los intentos de Seúl por restablecer el diálogo.

Entre los gestos recientes del gobierno surcoreano se encontraba la condena a incursiones de drones civiles en territorio norcoreano.

Aunque en un inicio Kim Yo Jong, hermana del líder Kim Jong-un, calificó estos actos como “sabios”, posteriormente el discurso oficial cambió.

Un alto funcionario norcoreano describió a Corea del Sur como “el Estado enemigo más hostil”, retomando una narrativa más confrontativa.

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