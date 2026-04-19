Robot humanoide rompe marca humana en media maratón en China

Un robot humanoide logró un resultado sin precedentes al completar una media maratón en Beijing con un tiempo que superó el récord mundial humano, en una muestra del avance tecnológico que impulsa China en el desarrollo de inteligencia artificial y robótica.

El dispositivo, desarrollado por la firma tecnológica Honor, recorrió los 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos, de acuerdo con datos del Área de Desarrollo Económico-Tecnológico de Beijing, conocida como Beijing E-Town, sede del evento.

Un tiempo por encima del récord humano

La marca registrada por el robot fue más rápida que la del actual récord mundial humano en esta distancia, que pertenece al ugandés Jacob Kiplimo, quien completó la prueba en aproximadamente 57 minutos durante una competencia celebrada en marzo.

El resultado también representa un salto importante respecto a la edición anterior de esta carrera, donde el robot ganador registró un tiempo superior a las dos horas, lo que refleja una evolución acelerada en el rendimiento de estas tecnologías.

A pesar del logro, la competencia también dejó ver los retos que aún enfrentan estos desarrollos. Durante la carrera, algunos robots presentaron fallas: uno cayó en la línea de salida y otro se impactó contra una barrera en el recorrido.

Autoridades organizadoras señalaron que cerca del 40% de los robots completaron el circuito de manera autónoma, mientras que el resto requirió control remoto para su desplazamiento.

Incluso, uno de los robots más rápidos en cruzar la meta lo hizo en 48 minutos y 19 segundos, aunque bajo control remoto, por lo que no fue considerado ganador bajo los criterios de evaluación del evento, que priorizan la autonomía.

China acelera desarrollo de robótica avanzada

Este tipo de competencias forman parte de la estrategia del país asiático para posicionarse a la vanguardia en innovación tecnológica, en un contexto de competencia global en áreas como la inteligencia artificial y la automatización.

El desarrollo de robots humanoides y sus aplicaciones está contemplado dentro del plan estratégico 2026-2030, que busca impulsar soluciones tecnológicas de nueva generación en distintos sectores.

De acuerdo con análisis recientes del sector, empresas chinas como AGIBOT, Unitree Robotics y UBTech Robotics han destacado a nivel global en la producción y distribución de robots inteligentes, superando las mil unidades comercializadas en el último año, con algunas compañías alcanzando cifras superiores a las cinco mil.

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