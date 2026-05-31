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Internacional

Cuba anuncia jornada de apagones que afectarán al 63% de la isla

El Gobierno reconoció que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es crítica y extremadamente tensa

  • 31
  • Mayo
    2026

Cuba tendrá este domingo otra jornada de prolongados apagones cuando el mayor corte eléctrico desconecte simultáneamente hasta el 63% de la isla en la tarde-noche.

De acuerdo con los datos proporcionados por la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE), el país vive una aguda crisis energética desde mediados de 2024, agravada a partir de enero por el asedio petrolero de Estados Unidos.

Dicha medida fue calificada como "genocida" por el Ejecutivo de La Habana, por lo que acusa al la Administración de Washington de estar "asfixiando" a la isla.

Gobierno reconoce que situación de sistema energético es "crítica"

El Gobierno reconoció que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es "crítica" y "extremadamente tensa", con apagones que en La Habana han alcanzado las 22 horas y dos días consecutivos en el resto del país.

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Esta es la cuarta salida de operaciones de la Guiteras en mayo y la duodécima desde el 1 de enero, y el 50% de sus paradas ocurrieron por fallas en la caldera, de acuerdo con un reporte de la televisión estatal.

Estas previsiones de los especialistas indican que la central recuperará sus operaciones el próximo martes.

Casi el 50% de unidades de generación termoeléctrica no operan por averías

En este momento, siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento. Esta fuente, responsable del 40% del mix energético, se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero.

Cuba precisa unos 100,000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40,000 provienen de su producción nacional.

Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector, un sistema energético obsoleto y el cerco petrolero iniciado en enero por Washington.


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