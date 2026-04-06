Artemis II orbitará este lunes la cara oculta de la Luna

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II se dedicaron este fin de semana a preparar su histórico sobrevuelo lunar que harán este lunes a mediodía, hora de Monterrey, además de lidiar con temas tan cotidianos como arreglar el famoso inodoro que presentó fallas nuevamente.

Se espera que la tripulación —integrada por el comandante Reid Wiseman y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— haga historia este lunes al llegar a la cara oculta de la Luna y recorrer la mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra: 406,773 kilómetros.

Los astronautas destinaron buena parte del día a revisar los objetivos potenciales para sus observaciones de la cara oculta del satélite natural, que marcará la historia de la exploración espacial.

Kelsey Young, jefa del Directorio de Ciencia y Exploración de la NASA para la misión Artemis II, dijo en rueda de prensa que la observación tendrá un "papel fundamental no solo en la ciencia lunar, sino también en la ciencia planetaria y del sistema solar".

Por su parte, el comandante Wiseman dijo al medio NBC que la misión hasta el momento ha sido un "logro magnífico", y afirmó que la capacidad de los astronautas para contemplar tanto la Tierra como la Luna desde su nave espacial es "verdaderamente asombrosa”.

Durante el paso por la cara oculta, la misión experimentará un periodo de aproximadamente 40 minutos sin comunicación directa con la Tierra, una situación prevista y controlada por el equipo de misión. Este tipo de interrupciones forma parte de la planificación y no representa un riesgo para la tripulación ni para el desarrollo del vuelo.

Si deseas formar parte de este momento histórico en la humanidad, podrás visualizar la transmisión en vivo a través de la plataforma Netflix a las 12:00 horas, siempre y cuando tengas cuenta activa en dicho servicio de streaming.

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