Avanza centro de rehabilitación contra adicciones en Ramos Arizpe

En medio de un aumento en el consumo de drogas entre jóvenes, el municipio de Ramos Arizpe avanza en la construcción de un nuevo centro de rehabilitación que busca atender una de las principales problemáticas sociales detectadas en colonias de la ciudad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó los trabajos del inmueble, que actualmente presenta un avance cercano al 30 por ciento, luego de enfrentar complicaciones en el terreno que retrasaron el inicio de la obra, ubicada en la colonia Escorial.

De acuerdo con el edil, el proyecto contempla una inversión de 16 millones de pesos y se prevé que esté concluido en aproximadamente cinco meses.

El centro tendrá capacidad para albergar entre 80 y 100 personas, tanto hombres como mujeres, y ofrecerá atención integral que incluirá dormitorios, área médica, talleres, espacios deportivos y acompañamiento psicológico.

Además de la rehabilitación, el modelo contempla la enseñanza de oficios como cocina, carpintería u otras actividades, con el objetivo de facilitar la reinserción social de quienes concluyan su proceso.

Ingreso a centro de adicciones será voluntario y gratuito en Ramos Arizpe

El ingreso será voluntario y gratuito, aunque estará sujeto a ciertos requisitos básicos, principalmente en materia de salud, para garantizar condiciones adecuadas dentro del centro.

Autoridades municipales señalaron que el proyecto responde a la demanda de familias que han solicitado apoyo ante casos de adicción, particularmente en sectores como Analco, Mirador y Valle Poniente, donde se han identificado mayores incidencias.

En paralelo, el municipio ha reforzado acciones preventivas mediante pláticas en escuelas, programas de proximidad y detección de puntos de venta de droga, donde ya se han realizado detenciones.

De acuerdo con datos locales, las sustancias más consumidas en la zona son anfetaminas y marihuana.

El centro será administrado mediante un esquema mixto, en el que participarán autoridades del DIF y organizaciones con experiencia en rehabilitación, con el objetivo de garantizar su operación.

El proyecto contempla también la posibilidad de expansión en el futuro, ante la expectativa de que la demanda de atención continúe creciendo en el municipio.

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