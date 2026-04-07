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Internacional

Irán responderá 'más allá de la región' si Trump cumple amenazas

Estas afirmaciones de la Guardia Revolucionaria se producen a pesar de que Irán ha estado lanzando misiles y drones contra industrias

  • 07
  • Abril
    2026

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió este martes a Estados Unidos que si cumple con las amenazas de atacar las plantas eléctricas y puentes, su respuesta irá "más allá de la región".

En un comunicado, se declaró que en caso de cruzarse los límites establecidos, las agresiones podrían ir más allá de la región.

"La Guardia Revolucionaria declara una vez más que, si el Ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, nuestra respuesta irá más allá de la región", advirtió el cuerpo militar de élite iraní.

La Guardia indicó que "no dudaremos" en responder de forma recíproca a las "viles agresiones" contra instalaciones civiles.

"Actuaremos contra las infraestructuras de Estados Unidos y sus socios de manera que Estados Unidos y sus aliados queden privados durante años del petróleo y el gas de la región", advirtió.

Estas afirmaciones de la Guardia Revolucionaria se producen a pesar de que Irán ha estado lanzando misiles y drones contra industrias.

Teherán ha bloqueado desde el comienzo de la guerra el transito de buques por el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial.

Muestran misiles a través de redes sociales

A través de redes sociales, el comandante militar de la Fuerza Aeroespacial del CGRI, Majid Mousavi, dio a conocer la demostración de los misiles

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En dichas publicaciones se muestra una imagen de Donald Trump en la que aparenta un aspecto parecido al de Adolf Hitler sobre uno de los misiles.

Dichos ataques se llevan a cabo de manera simultánea que el plazo del ultimátum impuesto por el presidente Donald Trump.

 

 

 


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