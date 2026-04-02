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Internacional

Artemis II entrará a la fase de no retorno en las próximas horas

La ejecución de la nueva maniobra representa la fase final, al establecer la trayectoria definitiva que seguirá Orión durante los próximos días.

  • 02
  • Abril
    2026

La misión Artemis II de la NASA avanza en su primer día en el espacio con una de las maniobras más críticas de todo el viaje: la inyección translunar, paso clave que marcará el rumbo definitivo de la cápsula Orión hacia la órbita de la Luna.

¿Qué es la inyección translunar y por qué es clave?

La llamada inyección translunar (TLI) es el último gran encendido del motor de la nave en esta etapa inicial de la misión. Esta maniobra, programada para las 20:12 horas en Florida, define la trayectoria que seguirá la cápsula, lo que significa que ya no podrá regresar a la Tierra sin completar el recorrido previsto.

De acuerdo con la NASA, se trata del impulso que coloca a la nave en una ruta directa hacia la órbita lunar, consolidando así el avance de la misión más allá de la órbita terrestre.

Un momento decisivo en el viaje hacia la Luna

La ejecución de esta maniobra representa un punto de no retorno dentro del plan de vuelo, al establecer la trayectoria definitiva que seguirá Orión durante los próximos días.

Este encendido es considerado uno de los momentos más importantes del viaje, ya que de su precisión depende el éxito de la misión en su objetivo de alcanzar la órbita lunar y regresar de forma segura.

Pruebas clave para futuras misiones

Artemis II tiene como objetivo validar el funcionamiento de los sistemas de la nave y el equipo necesario para misiones tripuladas más allá de la órbita terrestre baja.

Durante el vuelo, la tripulación también participará en diversos experimentos científicos enfocados en comprender cómo responde el cuerpo humano a las condiciones del espacio profundo.

Base para el regreso a la Luna y el salto a Marte

Los datos obtenidos en esta misión permitirán desarrollar protocolos, medidas preventivas y tecnologías que serán esenciales para futuras misiones tripuladas.

Este vuelo forma parte de una estrategia más amplia que busca establecer una presencia humana sostenida en la Luna y sentar las bases para una eventual exploración de Marte.


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