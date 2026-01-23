Drake Maye busca conquistar una hazaña que ni Tom Brady logró

Drake Maye está a las puertas de una hazaña que ni el mismísimo Tom Brady logró, pese a que es considerado por muchos el mejor quarterback de todos los tiempos: vencer a los Broncos de Denver a domicilio en un juego de Playoffs.

Este domingo, en el Juego de Campeonato de la AFC, el joven mariscal de campo tiene la oportunidad de romper una maldición histórica para los New England Patriots, quienes ostentan un récord de 0-4 en Postemporada en Denver, incluyendo tres derrotas dolorosas en la era de Brady.

El camino al campeonato

Los Patriots aseguraron su decimocuarta aparición en un campeonato de conferencia en los últimos 25 años tras derrotar de forma sólida a los Houston Texans (28-16).

Por su parte, los Broncos llegan tras una victoria agónica de 33-30 frente a Buffalo. Aunque ambos equipos terminaron la temporada regular con una foja de 14-3, el criterio de desempate otorgó la localía a Denver.

La diferencia fue una derrota de Nueva Inglaterra ante los Raiders al inicio de la temporada, bajo el mando de Mike Vrabel, un tropiezo que hoy los obliga a buscar el boleto al Super Bowl en uno de los estadios más hostiles de la NFL.

Guerreros de la carretera

A pesar de la altitud y el bajo oxígeno de Colorado, los Patriots llegan con una confianza blindada. Bajo la filosofía de Vrabel, el equipo se ha autodenominado como "Guerreros de la Carretera", respaldados por un impresionante récord de 8-0 como visitantes esta temporada.

Drake Maye ha sido el catalizador de este éxito, mostrando una madurez inusual para su edad. "Celebrar en un campo visitante sería bastante especial", comentó Maye, quien busca emular lo hecho por los 49ers de 1989, el último equipo que, con un entrenador debutante, terminó invicto fuera de casa y levantó el trofeo Lombardi.

Las claves del encuentro

El panorama parece inclinarse a favor de Nueva Inglaterra debido a una baja sensible en Denver: el quarterback titular Bo Nix está fuera por una fractura de tobillo. El peso de la ofensiva recaerá en Jarrett Stidham, un ex Patriot que no ha lanzado un pase competitivo desde 2023. Esta situación ha colocado a los Patriots como favoritos por 5.5 puntos, una cifra histórica para un equipo visitante en esta instancia.

Sin embargo, el cornerback Marcus Jones advierte que no se confían: "Siempre tenemos algo que demostrar". Mientras tanto, el clima añade una capa extra de drama, con una tormenta de nieve amenazando Nueva Inglaterra que podría retrasar el regreso del equipo. Para Maye y Vrabel, el objetivo es claro: conquistar la montaña y demostrar que esta nueva era tiene su propia mística.

