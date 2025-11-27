Atacante de Guardia Nacional trabajó con la CIA en Afganistán

En el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde anunció la muerte de uno de los dos miembros de la Guardia Nacional que fueron atacados este miércoles en Washington, también afirmó que el sospechoso del tiroteo había trabajado con la CIA en su país natal Afganistán, como un “monstruo salvaje”.

Como parte de su llamada por el Día de Acción de Gracias a las tropas estadounidenses, Trump dijo que acababa de enterarse de que la especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, había fallecido, mientras que el sargento primero Andrew Wolfe, de 24 años, estaba “luchando por su vida”.

“Ella acaba de fallecer”, dijo Trump. “Ya no está con nosotros. Nos está mirando desde arriba ahora mismo. Sus padres están con ella”.

El mandatario utilizó el anuncio para decir que el ataque del sospechoso, identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, fue "un ataque terrorista” y que trabajó con la CIA en Afganistán.

El despliegue de tropas de la Guardia por orden de Trump en diferentes estados del país por orden de Trump es para asistir en las tareas de deportación masiva de su administración.

“Esta atrocidad nos recuerda que no tenemos una prioridad de seguridad nacional más grande que garantizar que tenemos control total sobre las personas que ingresan y permanecen en nuestro país”, dijo Trump. “En su mayoría, no los queremos”.

