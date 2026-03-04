Podcast
Internacional

'Ataque a base en Chipre no provino de Irán', asegura Reino Unido

Tras el incidente en la base de la Royal Air Force en Akrotiri, el gobierno británico reforzó defensas y desplegará helicópteros en Chipre

  • 04
  • Marzo
    2026

Un día después de que se reportaran ataques a bases del Reino Unido en Chipre, el Ministerio de Defensa británico informó que no fue lanzado desde Irán, aunque no precisó el origen del ataque.

De acuerdo con la cadena televisiva de Catar, Al Jazeera, el ataque con drones que ocurrió el pasado lunes (tiempo local) tuvo como objetivo la base de la Real Fuerza Aérea en Akrotiri, pero este no tuvo origen en Irán.

El ataque ocurrió el pasado lunes, después de que el gobierno británico anunciara que apoyaría a Estados Unidos en la guerra contra Irán.

En este contexto, el Ministerio Británico compartió una actualización a través de su cuenta de X, en donde informó sobre el refuerzo de sistemas de defensa aérea en bases británicas y aliadas en la región, en las cuales también se incluyen misiles de fabricación británica.

La base de Akrotiri es una de las dos instalaciones que Londres conserva en la antigua colonia desde su independencia en 1960.

Además de las infraestructuras militares, el enclave alberga a familias de personal en servicio.

Del mismo modo, la dependencia señaló que helicópteros de la Royal Navy arribarán a Chipre en los próximos días como parte de las medidas de seguridad adicionales tras el ataque.


