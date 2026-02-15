Podcast
Internacional

EUA intercepta buque petrolero Veronica III por violar cuarentena

Autoridades federales afirmaron que la tripulación de esta embarcación violó las restricciones impuestas en el Caribe por el presidente Donald Trump

El Departamento de Guerra de Estados Unidos interceptó este domingo, otro buque petrolero que navegaba sobre el Océano Índico, debido a que violaba las restricciones impuestas en el Caribe, relacionadas con Cuba y Venezuela.

interceptan-buque-petrolero.jpg

A través de redes sociales, la dependencia informó que llevaron a cabo esta retención debido a que la embarcación intetó desafiar la "cuarentena" impuesta por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

"Defendemos la Patria hacia adelante. La distancia no te protege. Durante la noche, las fuerzas de EE. UU. llevaron a cabo un derecho de visita, interdicción marítima y abordaje del Veronica III sin incidentes en el área de responsabilidad de INDOPACOM.

El buque intentó desafiar la cuarentena del presidente Trump —con la esperanza de escabullirse. Lo rastreamos desde el Caribe hasta el océano Índico, cerramos la distancia y lo detuvimos

. Ninguna otra nación tiene el alcance, la resistencia o la voluntad para hacer esto. 

Las aguas internacionales no son santuario. Por tierra, aire o mar, te encontraremos y haremos justicia.

El Departamento de Guerra negará a los actores ilícitos y sus proxies la libertad de movimiento en el dominio marítimo." 

En las imágenes se muestra como los militares estadounidenses rodean cada uno de los pisos de la embarcación para asegurarla, luego de ser trasladados a través de un helicóptero para efectuar las acciones correspondientes.

interceptan-buque-petrolero.jpg

Estados Unidos aplica una "cuarentena" marítima sobre petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, dentro de la llamada Operation Lanza del Sur, en la que ya se han abordado o incautado al menos ocho buques. Estas limitaciones incluyen envíos de crudo a Cuba, según informó la agencia EFE.

El objetivo declarado es impedir que se venda petróleo venezolano fuera de los canales autorizados por Washington y cortar ingresos a redes consideradas aliadas de Rusia, Irán o la propia Cuba.

Suman 16 embarcaciones retenidas por fuerzas estadounidenses

El Veronica III, identificado como un buque de bandera panameña por el sitio de rastreo Marine Traffic, es uno de los alrededor de 16 tanqueros sancionados que habrían intentado eludir el bloqueo de Estados Unidos, según informa The New York Times.

Entre ellos, se encuentra el Aquila II, que fue incautado el pasado 09 de febero.

EUA intercepta buque petrolero Aquila II al violar restricciones

El Departamento de Guerra de Estados Unidos interceptó este lunes el buque petrolero Aquila II en las inmediaciones del Océano Índico

eua-intecepta-buque-aquila-ii.jpg

Según el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, autoridades persiguieron a la embarcación desde el Caribe debido a que violó las restricciones impuestas por Washington a los buques sancionados que viajan o parten de Venezuela.

Aquí te presentamos la nota completa: EUA intercepta buque petrolero Aquila II al violar restricciones

 

 


