Ataque de EUA a presunta 'narcolancha' en Caribe deja 2 muertos

Las fuerzas armadas de Estados Unidos lanzaron el lunes un nuevo ataque contra una embarcación señalada por presunto transporte de drogas en el mar Caribe, con saldo de dos personas muertas, de acuerdo con reportes de fuentes castrenses.

El operativo se suma a una serie de acciones militares que Washington ha desplegado en aguas latinoamericanas desde septiembre de 2025, en el marco de una estrategia más amplia contra el narcotráfico marítimo.

La ofensiva impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump ha dejado al menos 188 personas fallecidas desde su inicio, con ataques tanto en el Caribe como en el océano Pacífico oriental.

Pese a que Estados Unidos mantiene un frente abierto en Medio Oriente, particularmente en el conflicto con Irán, las operaciones contra embarcaciones sospechosas en América Latina se han intensificado en semanas recientes, evidenciando que la estrategia no ha sido reducida.

Sin pruebas concluyentes

Autoridades militares han reiterado que los objetivos atacados forman parte de rutas conocidas de contrabando y están vinculados a redes criminales, sin embargo hasta ahora no han presentado pruebas públicas que confirmen que las embarcaciones transportaban drogas.

Incluso en ataques previos, el Comando Sur ha sostenido que se trata de acciones contra “organizaciones terroristas designadas”, aunque organismos civiles y expertos han cuestionado estas afirmaciones.

Argumento de “narcoterrorismo”

El presidente Trump ha defendido la estrategia al asegurar que Estados Unidos enfrenta un “conflicto armado” contra los cárteles en el hemisferio occidental, justificando el uso de fuerza letal para frenar el flujo de drogas y las muertes por sobredosis en su país.

En ese contexto, los ataques buscan ejercer presión directa sobre las rutas marítimas del narcotráfico, consideradas clave en el traslado de estupefacientes hacia territorio estadounidense.

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