Ataques israelíes dejan al menos 30 muertos en Gaza

Los hospitales de Gaza reportaron que al menos 30 palestinos murieron el sábado a causa de ataques israelíes en distintos puntos del territorio, pese al acuerdo de alto el fuego vigente desde octubre para reducir los combates.

Los bombardeos ocurrieron un día después de que Israel acusara a Hamás de nuevas violaciones de la tregua.

Según autoridades sanitarias, los ataques alcanzaron un edificio residencial en la Ciudad de Gaza, una tienda de campaña en Jan Yunis y una comisaría de policía, dejando decenas de víctimas entre civiles.

Entre los fallecidos se encontraban al menos dos mujeres y seis niños de dos familias distintas.

El director del Hospital Shifa, Mohamed Abu Selmiya, informó que un ataque aéreo contra una comisaría en la Ciudad de Gaza dejó al menos 14 muertos y varios heridos.

Los ataques se produjeron en la víspera de la reapertura del cruce de Rafah, en la frontera con Egipto, considerado vital para miles de palestinos que requieren atención médica fuera del enclave, donde gran parte de la infraestructura sanitaria ha quedado destruida.

Todos los pasos fronterizos permanecen cerrados desde el inicio del conflicto.

La apertura parcial de Rafah representa uno de los primeros pasos relevantes de la segunda fase del alto el fuego, mediado por Estados Unidos.

Esta etapa contempla también la reapertura gradual de fronteras, la desmilitarización de la Franja tras casi dos décadas bajo el control de Hamás y la creación de una nueva autoridad para coordinar la reconstrucción.

Víctimas civiles y reacción de Hamás

El Hospital Nasser informó que un ataque contra un campamento de tiendas provocó un incendio que mató a siete personas, entre ellas un padre, sus tres hijos y tres nietos.

En tanto, el Hospital Shifa detalló que otro ataque en la Ciudad de Gaza causó la muerte de tres niños, su tía y su abuela, además de las víctimas del bombardeo a la comisaría, donde murieron agentes, civiles y detenidos. Un hombre más falleció en Jabaliya, en el norte del enclave.

Hamás calificó los ataques como “una nueva violación flagrante” del alto el fuego y pidió a Estados Unidos y a otros mediadores internacionales presionar a Israel para detener las operaciones militares.

“Todos los indicadores sugieren que estamos frente a una ‘Junta de Guerra’, no una ‘Junta de Paz’”, afirmó Bassem Naim, alto funcionario de Hamás, al cuestionar el proceso político propuesto para gobernar Gaza durante la reconstrucción.

Postura de Israel

El ejército israelí sostuvo que sus operaciones responden a violaciones del acuerdo por parte de Hamás.

En un comunicado, indicó que los ataques del sábado ocurrieron después de que, un día antes, fuerzas israelíes abatieran a cuatro insurgentes que emergían de un túnel en una zona de Rafah bajo control israelí.

La cifra de fallecidos reportada el sábado supera ampliamente el promedio diario desde que inició el alto el fuego el 10 de octubre.

Hasta el viernes, el Ministerio de Salud de Gaza había contabilizado al menos 520 muertes por fuego israelí desde el inicio de la tregua, registros que suelen ser considerados fiables por organismos de Naciones Unidas y expertos independientes, pese a que el ministerio depende del gobierno encabezado por Hamás.

