Archiva fiscalía española indagatoria contra Julio Iglesias

La Fiscalía de España determinó archivar la investigación preliminar abierta contra el cantante Julio Iglesias, al concluir que la Audiencia Nacional no tiene competencia para conocer los hechos denunciados, ya que presuntamente ocurrieron fuera del territorio español.

El anuncio fue realizado por fiscales españoles, quienes precisaron que las acusaciones de agresión sexual señaladas por dos exempleadas del artista se habrían registrado en Bahamas y República Dominicana, países sobre los que España no tiene jurisdicción penal directa en este caso.

¿Por qué se abrió la investigación en España?

A inicios de este mes, el Ministerio Público español abrió una indagatoria inicial tras recibir una denuncia presentada ante tribunales de ese país. Las denunciantes señalaron presuntos delitos contra la libertad e indemnidad sexual, así como posibles actos de trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre.

La denuncia fue respaldada por la organización no gubernamental Women’s Link Worldwide, que informó que las mujeres habían trabajado en residencias del cantante ubicadas fuera de España.

Fiscales descartan competencia de la Audiencia Nacional

Tras revisar los elementos iniciales, los fiscales concluyeron que la Audiencia Nacional de España carece de jurisdicción, debido a que los hechos señalados no ocurrieron en territorio español ni existen, por el momento, vínculos legales suficientes que permitan su investigación desde ese país.

Al momento de presentarse la denuncia, la organización que representa a las mujeres indicó que no se había contactado a las autoridades de Bahamas ni de República Dominicana, y que se desconocía si existían investigaciones abiertas en esas naciones.

Julio Iglesias responde a señalamientos de presunto abuso

Julio Iglesias, de 82 años, negó públicamente los señalamientos a través de redes sociales. En su mensaje aseguró que nunca abusó, coaccionó ni faltó al respeto a ninguna mujer y calificó las acusaciones como falsas.

El cantante señaló que las imputaciones le causaron tristeza y reiteró que su conducta siempre ha sido respetuosa con las personas que trabajaron en sus hogares.

Ex trabajadoras relatan lo vivido con el cantante

De acuerdo con la denuncia, las mujeres afirmaron que el cantante revisaba de manera constante sus teléfonos móviles, les restringía salir de la vivienda y les exigía jornadas laborales de hasta 16 horas diarias, sin contrato formal ni días de descanso.

Estos señalamientos formaron parte de los elementos revisados por los fiscales, quienes aclararon que el archivo del caso no implica un pronunciamiento sobre el fondo de las acusaciones, sino una determinación estrictamente relacionada con la competencia legal.

¿Cuál es la trayectoria de Julio Iglesias, papá de Enrique Iglesias?

Julio Iglesias es considerado uno de los artistas más exitosos a nivel mundial. Desde el lanzamiento de su primer álbum en 1969, ha vendido más de 300 millones de discos en diversos idiomas.

A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, entre ellos un Grammy a la trayectoria en 2019 y el premio a mejor interpretación de pop latino en 1988 por el álbum Un hombre solo.

Hasta el momento, no se ha informado si las denunciantes presentarán acciones legales en otros países donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Comentarios