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Tamaulipas

Familia muere intoxicada tras incendio en vivienda

Elementos de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, Cruz Verde y personal de Protección Civil, acudieron de inmediato al llamado de emergencia.

  • 03
  • Mayo
    2026

Una tragedia sacudió a vecinos de la colonia Praderas durante las primeras horas de este domingo, luego de que una familia completa perdiera la vida al interior de su domicilio tras registrarse un incendio.

Los hechos ocurrieron en una vivienda marcada con el número 60 de la avenida Cantinflas, donde, de acuerdo con los primeros reportes, los cinco integrantes de la familia se encontraban durmiendo cuando comenzó el siniestro, lo que provocó que fallecieran por intoxicación.

Elementos del Cuerpo Heroico de Bomberos, así como paramédicos de la Cruz Roja, Cruz Verde y personal de Protección Civil, acudieron de inmediato al llamado de emergencia; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, ya nada pudieron hacer para salvar a las víctimas.

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Autoridades informaron que entre las personas fallecidas se encuentran tres mujeres, de 4, 26 y 56 años de edad, así como dos hombres de 24 y 60 años.

La zona fue acordonada por las autoridades mientras personal de servicios periciales realizaba las diligencias correspondientes.

Los cuerpos serán trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la autopsia de ley y así determinar con precisión las causas del fallecimiento.


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