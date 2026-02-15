Podcast
avalancha_italia_59eb68373e
Internacional

Avalancha deja dos muertos y un herido grave al norte de Italia

De acuerdo con el Servicio Alpino de Emergencias, el alud se produjo en el canal del Vesses, donde se encontraban un grupo de entre tres y seis esquiadores

Al menos dos personas perdieron la vida y una más se encuentra herida de gravedad, luego de ser alcanzadas este domingo por una avalancha en la zona norte de Italia.

De acuerdo con el Servicio Alpino de Emergencias, el alud se produjo en el canal del Vesses, donde se encontraban un grupo de esquiadores.

Equipos de rescate se trasladan hasta Valle de Aosta

Elementos del equipo de rescate acudieron hasta el lugar para localizar el cuerpo de una de las víctimas y a dos más en condiciones críticas. Sin embargo, uno de ellos perdió la vida en el servicio de Urgencias del hospital Città della Salute-Molinette de Turín.

Este operativo de rescate se dio por concluido después de que 15 rescatistas, tres unidades caninas, dos médicos, dos helicópteros y dos ambulancias desplegaran sus acciones en el terreno de nieve.

Aunque no se ha precisado el número total de afectados, medios locales estiman que el grupo original podría estar formado por entre tres y seis personas, todos de nacionalidad francesa, según mencionó la agencia EFE.

Por otro lado, este domingo se registró otra avalancha en la provincia de Trentino, otra persona quedó parcialmente sepultada pero logró ser rescatada por sus propios compañeros, sin necesidad de asistencia médica.


