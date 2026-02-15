Podcast
Internacional

Irán confirma segunda ronda de negociaciones con EUA

Ante las amenazas militares por parte del país estadounidense, Irán reanudó las negociaciones indirectas bajo la mediación de Omán

Irán confirmó este domingo, que se llevará a cabo el próximo martes, una segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos.

De acuerdo con Majid Takht-Ravanchi, viceministro de Exteriores iraní, el retomar estas negociaciones es viable para su país, debido a que "la pelota está en el campo de Estados Unidos" y se puede alcanzar un acuerdo.

“Si se quiere un acuerdo, hay que centrarse en la cuestión nuclear”, afirmó Takht-Ravanchi,

Irán descarta enriquecimiento cero propuesto por Trump

Por otra parte, el funcionario iraní descartó el enriquecimiento cero en Irán, pero reiteró que Teherán está dispuesto a “examinar compromisos” sobre su programa nuclear, “siempre que Washington también entable conversaciones sobre el levantamiento de las sanciones”.

Estas declaraciones se producen después de que el presidente Donald Trump, afirmara el viernes que un cambio de régimen en Irán sería “lo mejor que podría pasar” e informara del envío de un segundo portaaviones a Oriente Medio como medida de presión sobre Teherán para que firme un acuerdo.

Ante las amenazas militares por parte del país estadounidense, Irán reanudó las negociaciones indirectas bajo la mediación de Omán el pasado 06 de febrero, donde ambas partes calificaron el encuentro como "bueno".

Plantea beneficios económicos dentro de acuerdo nuclear

Irán planteó a Estados Unidos diversos beneficios económicos como resultado de un acuerdo en las conversaciones nucleares entre las partes.

“Para garantizar que un acuerdo sea sostenible, Estados Unidos debe beneficiarse de sectores económicos iraníes de alto rendimiento y de retorno rápido”, afirmó el viceministro.

Además, destacó que los activos bloqueados de Irán en el extranjero también formarán parte del acuerdo, y que su liberación “debe ser real y utilizable, no meramente simbólica o temporal”.

El viceministro iraní consideró la “propuesta de Teherán de diluir” los más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, como una señal de la disposición de Irán a llegar a un acuerdo.


