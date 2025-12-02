Cerrar X
Internacional

Autoriza Venezuela reanudar vuelos de repatriación desde EUA

El Gobierno de Maduro autorizó nuevamente los vuelos de repatriación operados por Eastern Airlines tras una solicitud de EUA en medio de crecientes tensiones

  • 02
  • Diciembre
    2025

El Gobierno de Nicolás Maduro autorizó la reanudación de los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos operados por la aerolínea estadounidense Eastern Airlines, luego de recibir una solicitud formal de la Administración de Donald Trump.

El anuncio fue emitido por el Ministerio de Transporte a través de un comunicado difundido en redes oficiales.

Autorización directa de Maduro

De acuerdo con la dependencia, la orden de permitir nuevamente los vuelos provino “por instrucciones del presidente Nicolás Maduro”.

La medida aplica a la ruta Phoenix–Maiquetía, que conecta Arizona con el principal aeropuerto de Caracas.

Los vuelos tendrán permiso para cruzar el espacio aéreo venezolano con la misma frecuencia que venían operando desde enero, cuando Caracas y Washington acordaron repatriaciones semanales los días miércoles y viernes.

Caracas responde a tensiones recientes

Cabe señalar que la reanudación se produce apenas días después de que Venezuela acusara a Estados Unidos de suspender “de manera unilateral” estos vuelos, luego de que Trump declarara que el espacio aéreo venezolano debía considerarse “cerrado”.

Caracas rechazó esas afirmaciones y reiteró que ninguna autoridad extranjera puede condicionar el uso de su espacio aéreo.

En su postura oficial, el Gobierno venezolano recalcó que defenderá su soberanía frente a cualquier intento de presión o bloqueo.


