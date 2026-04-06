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Internacional

Tripulación de Artemis II observará eclipse solar de 53 minutos

Este fenómeno natural comenzará a observarse a las 18:35 hora local. Sin embargo, se resaltó que dicho eclipse no será perceptible desde la Tierra

  • 06
  • Abril
    2026

La tripulación de Artemis II podrá observar este lunes durante 53 minutos un eclipse solar, en su paso por el lado oculto de la Luna.

El eclipse solar total comenzará a observarse a las 18:35 hora local de México. Ocurrirá unos 90 minutos después de que la nave Orion alcance su máxima distancia de la Tierra de aproximadamente 407 kilómetros.

Artemis II

Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen y Reid Wiseman, quienes están haciendo historia con el regreso humano a la órbita lunar.

La jefa de operaciones científicas de vuelo de Artemis II, Kelsey Young, explicó que este fenómeno no será perceptible para la tierra, pero que los cuatro astronautas a bordo podrán visualizar un "amanecer".

"Desde la perspectiva de la nave, el Sol pasará detrás de la Luna, creando un eclipse solar. Desde este punto de vista único, el eclipse durará aproximadamente 53 minutos, y luego verán el 'amanecer', cuando el Sol vuelva a aparecer por el otro lado de la Luna"

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¿Cuáles son algunas de las tareas de la Misión Artemis II?

Según la jefa de operaciones científicas del Artemis II, entre las tareas que los astronautas tienen que cumplir durante una hora se encuentra dar respuesta a preguntas clave de la ciencia lunar y planetaria.

"Hemos incluido indicaciones para que describan las características que puedan ver en la corona solar, lo que puede ayudar a los científicos a comprender mejor estos procesos, especialmente dada la perspectiva única que tendrá la tripulación en comparación con nuestras naves en órbita y los observadores en la Tierra", explicó Young.

Según la científica, los ojos humanos son especiales, ya que pueden detectar matices de color y tonalidades que las cámaras de sondas robóticas pueden pasar por alto.

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Como ejemplo, mencionó a los astronautas de Apolo 17, quienes observaron regolito de color naranja en la Luna, lo que reveló que la actividad volcánica había ocurrido de manera reciente.

"Podemos hacer preguntas más inteligentes gracias a lo que nos dejó Apolo y a los datos de las naves en órbita", agregó.

Por su parte, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, también mencionó que tendrán que dedicar tiempo a observar por las ventanas y "buscar partes de la Luna que prácticamente no hemos visto antes".

"Aprender todo lo posible sobre Orion es de importancia crítica, porque Artemis III está a un año de distancia. Ahí es donde vamos a probar esta misma nave junto con los módulos de alunizaje lunar", agregó.

 

 


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