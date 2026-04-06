Irán rechaza alto al fuego; busca fin permanente de la guerra

Como parte de la propuesta a Estados Unidos y un grupo de mediadores, Irán rechazó el alto al fuego expuesto por los estadounidenses, luego de que el presidente Donald Trump amenazara este fin de semana con desatar "el infierno" en su territorio.

El país iraní afirmó que no negociará con Estados Unidos bajo los ultimátums efectuados por el mandatario republicano.

A través de una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei aseguró que dicha negociación no podría llevarse a cabo bajo estas condiciones.

“La negociación no es en absoluto compatible con ultimátums, crímenes o amenazas de cometer crímenes de guerra.”

El diplomático afirmó que un alto el fuego “significa una pausa para reagruparse y rearmarse con el fin de continuar el crimen" al ser preguntado por las supuestas negociaciones para ello.

“Nuestra exigencia es el fin de la guerra impuesta, junto con garantías de que este ciclo nefasto no se repetirá”, dijo.

¿Qué dice la propuesta de alto al fuego por Irán?

Irán rechaza un alto el fuego temporal y busca un fin permanente del conflicto.

A través de Pakistán, su propuesta consta de 10 puntos, entre los que se encuentra el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones.

De acuerdo con la agencia oficial del país, Teherán rechaza así “un alto el fuego y subraya la necesidad de un fin permanente de la guerra que tenga en cuenta sus propias consideraciones”.

Trump amenaza con desatar infierno en Irán ante bloqueo de Ormuz

Ante el bloqueo del estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este domingo su amenaza de desatar "el infierno" en Irán con ataques a sus infraestructuras el próximo 7 de marzo.

A través de redes sociales, el mandatario republicano afirmó que llevaría a cabo estas futuras agresiones, luego de extender el ultimátum hasta el 6 de abril.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump amenaza con desatar infierno en Irán ante bloqueo de Ormuz

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