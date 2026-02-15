Podcast
Internacional

Crisis laboral en Rusia obliga a contratar trabajadores de India

Ante la imposibilidad de cubrir la demanda con trabajadores locales, Moscú ha intensificado la contratación de mano de obra extranjera

Moscú atraviesa una de las crisis laborales más significativas de las últimas décadas. Autoridades rusas reconocen un déficit inmediato de al menos 2.3 millones de trabajadores, debido principalmente, a su guerra contra Ucrania, una situación que ha comenzado a afectar sectores clave de la economía como servicios urbanos, construcción, transporte y recolección de residuos.

Este faltante de mano de obra está directamente relacionado con la guerra en el Donbás, según afirmó el mismo Kremlin, lo que ha reducido de forma considerable la población económicamente activa, además del envejecimiento demográfico y la salida de trabajadores rusos hacia otros países.

Ante la imposibilidad de cubrir la demanda con trabajadores locales, Moscú ha intensificado la contratación de mano de obra extranjera, ampliando su búsqueda más allá de Asia Central, región que históricamente ha abastecido el mercado laboral ruso.

En aeropuertos de Moscú se ha vuelto cada vez más común la llegada de grupos de trabajadores provenientes de la India. Tras recorrer más de 4,300 kilómetros, en muchos casos con escalas en Uzbekistán, estos empleados llegan con contratos temporales para cubrir puestos que han quedado vacantes.

Uno de ellos, Ajit, explicó que cuenta con un contrato anual en el sector de recolección de basura, con un salario que considera competitivo en comparación con las oportunidades disponibles en su país de origen.

India se ha convertido en un nuevo foco de reclutamiento debido a su amplia población en edad laboral y a los problemas estructurales de empleo que enfrenta, como subempleo, salarios bajos y alta competencia por trabajos formales. Hasta hoy, más de dos millones de indios se encuentran trabajando en el frío país del norte.

¿POR QUÉ INDIA?

India se ha convertido en una de las principales reservas de trabajadores del mundo. Con una población que supera los 1,400 millones de habitantes, el país cuenta con una enorme base de jóvenes en edad laboral, muchos de los cuales enfrentan:

  • Subempleo crónico
  • Bajos salarios
  • Alta competencia por puestos formales
  • Escasez de empleos industriales bien remunerados

Para muchos trabajadores indios, empleos en sectores como recolección de residuos, construcción, manufactura y servicios urbanos en

Rusia representan una mejora económica sustancial, aun considerando las barreras culturales, lingüísticas y climáticas.

Durante años, Rusia dependió de trabajadores provenientes de Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán. Sin embargo, estos países ya no logran cubrir la demanda actual, debido a factores como el crecimiento económico interno en Asia Central, las restricciones migratorias, reducción del flujo laboral tras la pandemia y condiciones laborales menos atractivas.

Esto ha llevado al gobierno de Vladímir Putin a buscar alternativas en mercados laborales más lejanos.

Crisis de empleo en el mundo

Mientras Rusia enfrenta escasez de trabajadores, otros países padecen el problema contrario: falta de empleo suficiente para su población. Entre los más afectados se encuentran:
 
Venezuela: Economía fuertemente deteriorada, predominio de empleo informal y migración masiva de trabajadores hacia otros países.
 
Sudáfrica: Altas tasas de desempleo, especialmente entre jóvenes, con crecimiento económico limitado y fuertes desigualdades estructurales.

España: Persistente desempleo juvenil y un mercado laboral caracterizado por contratos temporales y estacionalidad.
 
Nigeria: Rápido crecimiento poblacional sin generación proporcional de empleo formal, lo que impulsa la migración económica.

Argentina: Inflación elevada, pérdida de poder adquisitivo y aumento de la precarización laboral.
 
En contraste, varias economías enfrentan escasez de mano de obra, lo que ha derivado en políticas activas de atracción de trabajadores, tal es el caso de naciones como:
 
Canadá: Programas migratorios enfocados en cubrir vacantes en salud, construcción y tecnología, con estabilidad laboral y salarios competitivos.
 
Alemania: Fuerte demanda de trabajadores técnicos y calificados debido al envejecimiento de la población y a la expansión industrial.
 
Australia: Déficit de empleados en sectores rurales, minería, construcción y servicios, con apertura a migrantes laborales.
 
Emiratos Árabes Unidos: Alta dependencia de trabajadores extranjeros en sectores clave como construcción, servicios y tecnología.
 
Japón: Crisis demográfica profunda que ha llevado a flexibilizar la contratación de trabajadores extranjeros, especialmente en manufactura y cuidado de personas mayores.


