Avanza Reloj del Juicio Final; ahora marca 85 segundos

El llamado Reloj del Juicio Final alcanzó este año su nivel más alarmante desde su creación en 1947: 85 segundos antes de la medianoche, símbolo del posible colapso de la civilización.

La Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín de Científicos Atómicos anunció el ajuste el martes, cuatro segundos más cerca que en 2025, cuando se ubicaba en 89 segundos del límite.

Armas nucleares y clima en la ecuación

Los expertos explicaron que la decisión se tomó por la combinación de varios factores: el crecimiento de arsenales atómicos, la erosión de tratados de control armamentista, el deterioro del clima y un escenario internacional cada vez más confrontativo.

Alexandra Bell, presidenta del organismo, advirtió sobre la caída en la cooperación entre potencias y lanzó críticas a la política exterior de Washington.

“Trump está desmantelando medio siglo de esfuerzos de control de armas para mantener la estabilidad entre las dos naciones con mayor arsenal nuclear del mundo… y ha estado atacando las herramientas que pueden ayudarnos a gestionar el cambio climático”, declaró.

Un mundo más tenso

Daniel Holz, presidente del comité de seguridad y ciencia del Boletín, afirmó que en el último año se ha observado un viraje hacia posturas más duras en varios gobiernos.

“Los principales países se han vuelto más agresivos, hostiles y nacionalistas”, sostuvo. Y añadió: “Cuando los gobiernos dejan de rendir cuentas ante sus ciudadanos, sobrevienen el conflicto y la miseria; esta tendencia hace al mundo más peligroso para todos”.

El papel del periodismo

Durante la presentación también intervino la periodista filipina y Nobel de la Paz 2021, María Ressa, quien centró su mensaje en la crisis de los medios y la desinformación.

“Necesitamos plataformas tecnológicas rediseñadas en torno a los derechos humanos… y que el periodismo se financie como infraestructura crítica”, afirmó.

Un símbolo que alerta desde 1947

Conocido en inglés como Doomsday Clock, el reloj fue creado por científicos, entre ellos 13 premios Nobel, para advertir sobre los peligros globales.

Desde 2007 incluye en su evaluación los efectos del calentamiento global y la crisis ambiental.

Cada ajuste, recordaron sus responsables, busca funcionar como una señal de alerta para que gobiernos y sociedades actúen antes de que los riesgos se vuelvan irreversibles.

