Escobedo impulsa nuevo polo turístico con hotel cinco estrellas

El municipio de Escobedo avanza con paso firme en el fortalecimiento de su infraestructura de primer nivel, con el desarrollo de un proyecto estratégico que perfila a la ciudad como un nuevo polo turístico, comercial y de negocios dentro de la zona metropolitana.

El alcalde Andrés Mijes realizó un recorrido por las obras del innovador complejo ubicado en el cruce de las avenidas Sendero y Carretera a Colombia, donde se construye un hotel cinco estrellas que ya presenta un importante avance y que marcará un precedente en la oferta de hospedaje de alto nivel en la región.

Durante la visita, autoridades municipales y desarrolladores supervisaron los progresos de este proyecto integral, considerado uno de los megacomplejos comerciales, habitacionales y recreativos más grandes de la ciudad.

Desarrollo integral y sustentable

El proyecto contempla, en una siguiente etapa, áreas comerciales, espacios públicos y una infraestructura urbana diseñada bajo estándares internacionales de sustentabilidad, movilidad y conectividad, lo que permitirá un crecimiento ordenado y moderno del municipio.

Durante el recorrido se constató el avance en la construcción del hotel cinco estrellas, el cual abrirá sus puertas en los próximos meses y se convertirá en un detonante económico clave para Escobedo.

Impulso económico y turístico

El edil señaló que este tipo de infraestructura tiene como objetivo atraer turismo, fortalecer el turismo de negocios y de eventos, así como generar empleos directos e indirectos y aumentar la derrama económica en restaurantes, comercios y servicios locales.

Asimismo, destacó que el proyecto elevará el posicionamiento del municipio a nivel nacional e internacional, especialmente de cara a eventos de gran impacto como el Mundial 2026.

