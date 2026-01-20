Canciller pide fortalecer agenda internacional de los estados

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, exhortó a los representantes de las 32 entidades federativas a trabajar de manera más coordinada y eficiente para articular los esfuerzos locales, estatales y regionales con la agenda internacional de México.

Durante la asamblea general de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados (AMAIE), el canciller subrayó que la política internacional subnacional debe pasar de ser un discurso a una estrategia que genere resultados tangibles.

📸 Esta mañana, en la @SRE_mx, el canciller Juan Ramón de la Fuente encabezó la Asamblea General de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados (@Amaie_Mexico), en donde destacó la necesidad de seguir fortaleciendo la coordinación con las… pic.twitter.com/ria5opylyi — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 20, 2026

Vinculación local con el contexto global

De la Fuente destacó la necesidad de consolidar, en los próximos meses, un mecanismo que permita una vinculación efectiva entre los asuntos locales y el escenario internacional en rubros como comercio, cultura, deporte, política, diplomacia, ciencia, tecnología e innovación.

"El interés de la Secretaría de Relaciones Exteriores es que podamos sumar de una manera más coordinada y más eficiente los Múltiples esfuerzos que se hacen a nivel local, a nivel estatal, a nivel regional, por vincularse de manera cada vez más eficiente con el ámbito internacional en aspectos que tienen que ver con comercio, con cultura, con deporte, con política, con diplomacia, con ciencia y tecnología, innovación, entre otros"., afirmó el titular de la SRE.

Resultados para las comunidades

El canciller señaló que una mejor coordinación permitirá concretar los planes y programas de cada entidad, con beneficios directos para las comunidades, los estados y el país, en un contexto internacional marcado por retos y oportunidades complejas.

Asimismo, subrayó que el fortalecimiento de la cooperación internacional contribuye a mantener en alto el nombre de México en el exterior.

Durante la asamblea se presentaron los resultados de la Presidencia Nacional y la Secretaría Técnica correspondientes al periodo 2024–2025, y se eligió a la nueva Coordinación Nacional para el periodo 2026–2027, integrada por Nuevo León, Aguascalientes y Campeche.

Balance de actividades

En el encuentro se resaltaron más de 60 actividades impulsadas por los gobiernos de Querétaro, Nuevo León y Campeche, enfocadas en la cooperación descentralizada, la vinculación estratégica entre estados y la profesionalización de las oficinas estatales de asuntos internacionales.

A la reunión asistieron los titulares de las Oficinas de Asuntos Internacionales de las 32 entidades federativas, miembros del Consejo Consultivo de la AMAIE e invitados especiales.

