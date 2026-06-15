Barcos cargados de petróleo empiezan a salir de Ormuz: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que algunos barcos cargados con petróleo empezaron a salir del estrecho de Ormuz.

A través de redes sociales, el mandatario republicano afirmó que dichas embarcaciones transitan por la zona sur, la cual cumple con las condiciones de seguridad suficientes.

"Los buques están empezando a salir del estrecho de Ormuz, muchos de ellos cargados de petróleo. Están navegando por la 'ruta del sur', que es totalmente segura y está en perfectas condiciones. Además, existen otras vías de tránsito"

El líder republicano publicó su mensaje mientras se encuentra camino de la cumbre del G7 en Évian, Francia.

A mediados de abril, tras el colapso de las conversaciones de paz en Islamabad, Donald Trump ordenó buscar, interceptar y bloquear de inmediato a cualquier buque que intentara entrar o salir del estrecho de Ormuz, especialmente aquellos que pagaran peajes ilegales a Irán.

Esto provocó que el petróleo intermedio de Texas (WTI) se disparara en varias ocasiones, lo que provocó caídas notables en las principales bolsas europeas. Sin embargo, el presidente Trump anunció este nuevo acuerdo de paz, en donde se consideró la reapertura del estrecho como parte de los puntos importantes del pacto.

Trump anuncia acuerdo de paz con Irán; incluye a Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se llegó a un acuerdo de alto al fuego con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz tras tres meses de guerra.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Medio Oriente.

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