Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
trump_afirma_entablar_dialogo_con_eau_barein_b81f500451
Internacional

Trump habla con Israel, Baréin y EAU sobre nuevos ataques a Irán

El mandatario estadounidense anunció la destrucción de nueve buques de guerra iraníes, con el objetivo de hundir el resto de la Marina

  • 01
  • Marzo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entabló diálogo este domingo con los líderes de Israel, Baréin y Emiratos Árabes Unidos tras los nuevos ataques de Irán.

De acuerdo con la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el mandatario republicano mantuvo contacto con los líderes, donde se destaca que algunos de los aliados en la región cuentan con bases militares.

Desde el inicio del despliegue de Estados Unidos e Israel, Irán respondió con ataques contra las ciudades de Tel Aviv y Jerusalén, así como a países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin y Kuwait.

Estados Unidos aseguró que el presidente Donald Trump se encuentra en monitoreo del operativo  desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida. Sin embargo, aseguró que será esta misma tarde cuando regrese a Washington.

El mandatario estadounidense, por su parte, ha anunciado la destrucción de nueve buques de guerra iraníes y ha avanzado que seguirán hasta hundir el resto de la Marina.

Sin embargo, afirmó que está dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo iraní, después de que los nuevos responsables, según dijo, hayan manifestado su voluntad por hablar con él.

Irán jura venganza tras muerte de ayatolá Alí Jamanei

Irán juró venganza el domingo tras la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamanei. Ante esto intercambió ataques con Israel como parte de una guerra de expansión provocada por un bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel.

iran-jura-venganza-por-ayatola-ali-jamanei.jpg

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, aseguró que desplegarán ataques intensos en la región.

Aquí te presentamos la nota completa: Irán jura venganza tras muerte de ayatolá Alí Jamanei


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

francia_aviones_nucleares_6ec1dde0fc
Aumenta Francia arsenal nuclear y despliega aeronaves en aliados
panoramicos_contra_ice_estados_unidos_853e9a5ee0
Instalan más de 200 panorámicos contra agentes del ICE por EUA
relaciones_exteriores_insta_connacionales_4143b99b89
SRE insta a connacionales a resguardarse ante conflicto en Irán
publicidad

Últimas Noticias

guanajuato_supera_millones_empleos_formales_3b112cc7fe
Empleo formal en México marca máximo en febrero
francia_aviones_nucleares_6ec1dde0fc
Aumenta Francia arsenal nuclear y despliega aeronaves en aliados
panoramicos_contra_ice_estados_unidos_853e9a5ee0
Instalan más de 200 panorámicos contra agentes del ICE por EUA
publicidad

Más Vistas

INFO_7_CONTEXTO_23_b441bb21f7
Reporta Sismológico Nacional temblor en Santa Catarina
HCRU_7_Aw_Xs_A_Emp67_66f21663b4
EUA, Israel e Irán: conflicto en vivo, minuto a minuto
Javier_Flores_9fe261a6b9
Jóvenes hallados por la Fiscalía no eran los perdidos de Escobedo
publicidad
×