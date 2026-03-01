Trump habla con Israel, Baréin y EAU sobre nuevos ataques a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entabló diálogo este domingo con los líderes de Israel, Baréin y Emiratos Árabes Unidos tras los nuevos ataques de Irán.

De acuerdo con la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el mandatario republicano mantuvo contacto con los líderes, donde se destaca que algunos de los aliados en la región cuentan con bases militares.

Desde el inicio del despliegue de Estados Unidos e Israel, Irán respondió con ataques contra las ciudades de Tel Aviv y Jerusalén, así como a países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin y Kuwait.

Estados Unidos aseguró que el presidente Donald Trump se encuentra en monitoreo del operativo desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida. Sin embargo, aseguró que será esta misma tarde cuando regrese a Washington.

El mandatario estadounidense, por su parte, ha anunciado la destrucción de nueve buques de guerra iraníes y ha avanzado que seguirán hasta hundir el resto de la Marina.

Sin embargo, afirmó que está dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo iraní, después de que los nuevos responsables, según dijo, hayan manifestado su voluntad por hablar con él.

Irán jura venganza tras muerte de ayatolá Alí Jamanei

Irán juró venganza el domingo tras la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamanei. Ante esto intercambió ataques con Israel como parte de una guerra de expansión provocada por un bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, aseguró que desplegarán ataques intensos en la región.

