Irán jura venganza tras muerte de ayatolá Alí Jamanei

Irán juró venganza el domingo tras la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamanei. Ante esto intercambió ataques con Israel como parte de una guerra de expansión provocada por un bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, aseguró que desplegarán ataques intensos en la región.

“Han cruzado nuestra línea roja y deben pagar el precio [...] Asestaremos golpes tan devastadores que ustedes mismos se verán obligados a suplicar”

Estos ataques destacan el impacto del líder supremo, así como los llamados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump para el derrocamiento del régimen.

Mientras tanto, el ejército de Estados Unidos reveló que bombarderos furtivos B-2 han atacado las instalaciones de misiles balísticos de Irán con bombas de 2,000 libras.

Calles de Teherán desiertas tras ataques

Las calles de la ciudad de Teherán se vieron totalmente desiertas ante los intensos ataques aéreos producidos durante las últimas horas.

En el sur de Irán, al menos 165 personas murieron cuando una escuela de niñas fue alcanzada, y decenas más resultaron heridas, informó la agencia de noticias estatal IRNA.

El ejército israelí expresó que no tenía conocimiento de ningún ataque en el área. El ejército de Estados Unidos dijo que estaba investigando los informes.

La CIA había estado rastreando los movimientos de altos líderes iraníes, incluido Jamenei, durante meses, según una persona familiarizada con la operación que no estaba autorizada a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

La inteligencia se compartió con funcionarios israelíes, y el momento de los ataques se ajustó en parte debido a esa información, dijo la persona.

Comentarios