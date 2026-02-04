Bombardea EUA a objetivos del Estado Islámico en Siria

Estados Unidos ejecutó cinco ataques aéreos contra posiciones estratégicas del grupo Estado Islámico (EI) en Siria entre el 27 de enero y el 2 de febrero, informó el Comando Central estadounidense (Centcom), que detalló la destrucción de infraestructura clave para la operación del grupo extremista.

Golpes a centros y arsenales

De acuerdo con el reporte militar, los bombardeos incluyeron más de 50 municiones de precisión lanzadas desde aviones, helicópteros y drones. Entre los blancos se encontraban un centro de comunicaciones, un nodo logístico considerado vital y varios depósitos de armas del EI.

El Centcom explicó que estas acciones forman parte de una ofensiva sostenida junto con fuerzas aliadas para impedir que la organización recupere capacidad operativa en territorio sirio.

Operación tras ataque mortal

Las incursiones forman parte de la llamada Operación Hawkeye Strike, lanzada luego del ataque perpetrado por el EI en Palmira el 13 de diciembre, donde murieron dos integrantes de la Guardia Nacional de Iowa y un intérprete estadounidense.

En diciembre de 2025, con respaldo de Jordania, Washington ejecutó una primera oleada de ataques contra unos 70 objetivos en distintas regiones de Siria, como el desierto de Raqqa, Deir ez-Zor y zonas cercanas a Palmira. Una segunda fase se desarrolló el 10 de enero de 2026.

Más de 50 combatientes neutralizados

El comandante del Centcom, almirante Brad Cooper, afirmó que la nueva ofensiva “confirma la determinación de impedir un resurgimiento del Estado Islámico en Siria” y subrayó la coordinación con socios internacionales para mantener la presión militar.

Según el balance oficial, en casi dos meses de operaciones selectivas han sido abatidos o capturados más de 50 integrantes del grupo extremista.

Comentarios