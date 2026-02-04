Argentina y EUA firman un acuerdo sobre minerales críticos

Los intentos de Estados Unidos por conseguir un aumento en sus reservas de minerales críticos siguen avanzando y este miércoles firmó un acuerdo con Argentina sobre estos mismos.

La firma de este acuerdo se dio tras la participación del ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirino, en la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos en Washington.

Quirno aseguró mediante su cuenta de X que el entendimiento con la Administración de Donald Trump generará "más exportaciones, más inversiones y más empleo" para Argentina.

Además, publicó una foto junto al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, a quien agradeció "por el trabajo conjunto y el compromiso para seguir fortaleciendo esta asociación estratégica".

Con este acuerdo, ambos países buscan consolidar cadenas de valor más sólidas y diversificadas, generar un entorno favorable para la llegada de inversiones productivas de largo plazo y responder al crecimiento de la demanda global y a la aplicación de tecnologías de vanguardia.

En el comunicado donde se revelaba este nuevo acuerdo, se destacó que la decisión entre Argentina y Estados Unidos acontece en un contexto de "estabilidad macroeconómica y de reglas claras y previsibles para la inversión", que Argentina busca expandir en el sector minero, el cual podría alcanzar exportaciones, según el Gobierno del presidente Javier Milei, por "más de $30,000 millones de dólares hacia el final de la próxima década".

Pese a su situación económica actual, el país sudamericano es el cuarto mayor productor mundial de litio, solo por detrás de Australia, Chile y China; el tercero en reservas, por detrás de Chile y Australia; y el segundo en recursos, detrás de Bolivia.

Este mineral es considerado uno crítico, pues es usado para producir tecnologías no contaminantes y facilitar la transición energética.

