Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
1bc491451ec3e1114d147d57b936e2765f2de1f8_0255ce20fe
Internacional

Argentina y EUA firman un acuerdo sobre minerales críticos

La firma del acuerdo se dio tras la participación del ministro de Argentina en la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos en Washington

  • 04
  • Febrero
    2026

Los intentos de Estados Unidos por conseguir un aumento en sus reservas de minerales críticos siguen avanzando y este miércoles firmó un acuerdo con Argentina sobre estos mismos.

La firma de este acuerdo se dio tras la participación del ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirino, en la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos en Washington.

Quirno aseguró mediante su cuenta de X que el entendimiento con la Administración de Donald Trump generará "más exportaciones, más inversiones y más empleo" para Argentina.

Además, publicó una foto junto al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, a quien agradeció "por el trabajo conjunto y el compromiso para seguir fortaleciendo esta asociación estratégica".

Con este acuerdo, ambos países buscan consolidar cadenas de valor más sólidas y diversificadas, generar un entorno favorable para la llegada de inversiones productivas de largo plazo y responder al crecimiento de la demanda global y a la aplicación de tecnologías de vanguardia.

En el comunicado donde se revelaba este nuevo acuerdo, se destacó que la decisión entre Argentina y Estados Unidos acontece en un contexto de "estabilidad macroeconómica y de reglas claras y previsibles para la inversión", que Argentina busca expandir en el sector minero, el cual podría alcanzar exportaciones, según el Gobierno del presidente Javier Milei, por "más de $30,000 millones de dólares hacia el final de la próxima década".

Pese a su situación económica actual, el país sudamericano es el cuarto mayor productor mundial de litio, solo por detrás de Australia, Chile y China; el tercero en reservas, por detrás de Chile y Australia; y el segundo en recursos, detrás de Bolivia.

Este mineral es considerado uno crítico, pues es usado para producir tecnologías no contaminantes y facilitar la transición energética.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

eua_rusia_pacto_nuclear_ed10284b77
Vence pacto nuclear Rusia-EUA y crece temor armamentista
abogado_22b6c066fb
Demanda Texas al condado Bexar por asistencia legal a inmigrantes
Trump_b4c6fe21e3
'Podría suavizar los operativos migratorios', asegura Trump
publicidad

Últimas Noticias

AP_26037018877125_1e195ed37d
Drake Maye atribuye su éxito con Patriots a su familia deportiva
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_94ed8aea06
Zayn Malik anuncia concierto en Monterrey para este verano
nl_miguel_flores_8190a52a3c
Miguel Flores blinda el Mundial con un plan maestro
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
publicidad
×