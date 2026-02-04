Reportan 24 muertos en Gaza en medio del alto el fuego

Los ataques registrados el miércoles en Gaza dejaron al menos 24 palestinos fallecidos, entre ellos dos bebés, de acuerdo con reportes hospitalarios del territorio. Los hechos ocurrieron en medio de un alto el fuego vigente desde el 10 de octubre que ha sido interrumpido por episodios de violencia que mantienen la tensión en la zona.

¿Dónde se registraron los hechos más graves?

Autoridades sanitarias reportaron víctimas en barrios del norte y sur del enclave, incluyendo Tuffah, Al-Shati y Jan Yunis. En uno de los casos, al menos 11 personas murieron tras disparos dirigidos hacia un edificio residencial, según registros del Hospital Shifa.

Entre las víctimas se encontraban integrantes de una misma familia, incluidos dos bebés. Testigos relataron escenas de despedida en el patio del hospital durante las oraciones fúnebres.

Postura del ejército israelí

El ejército israelí señaló que algunos de los ataques respondieron a disparos previos que dejaron a un soldado gravemente herido, también indicó que fueron abatidos presuntos líderes de Hamás y de la Yihad Islámica, considerados amenazas inmediatas para sus fuerzas.

En uno de los operativos, se informó que el objetivo era un comandante vinculado a los hechos de octubre de 2023, la autoridad militar afirmó que empleó medios de precisión y vigilancia para reducir daños a civiles.

Diversas afectaciones ante fuego acordado

Desde la entrada en vigor de la tregua, el Ministerio de Salud gazatí reporta 556 fallecimientos atribuidos a fuego israelí, mientras que Israel ha informado la muerte de cuatro soldados en el mismo periodo, países mediadores como Egipto y Qatar han expresado preocupación por incidentes que califican como violaciones al acuerdo.

Especialistas señalan que, aunque los combates de gran escala han disminuido, los episodios de violencia intermitente mantienen un entorno de incertidumbre para la población civil.

¿Qué ocurre en el cruce fronterizo de Rafah?

La apertura del paso fue considerada un avance, pero el tránsito ha sido lento. Pacientes y familiares programados para cruzar hacia Egipto enfrentaron demoras, interrogatorios y rechazos parciales, de acuerdo con la Media Luna Roja Palestina.

La Organización Mundial de la Salud no emitió actualización oficial al cierre de la jornada sobre el número final de personas que lograron cruzar.

Hamás liberó a rehenes y, en contraparte, Israel liberó a miles de palestinos, también aumentó el ingreso de ayuda humanitaria y se nombró una comisión para la administración local, sin embargo, continúan pendientes puntos clave como el despliegue de una fuerza de seguridad internacional y el proceso de reconstrucción.

La Cruz Roja informó que facilitó la entrega de decenas de cuerpos y restos a Gaza para su identificación forense, en un territorio donde miles de personas permanecen desaparecidas.

