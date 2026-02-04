Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Trump_b4c6fe21e3
Internacional

'Podría suavizar los operativos migratorios', asegura Trump

El anuncio surge tras la indignación nacional provocada por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante recientes redadas en Minneapolis

  • 04
  • Febrero
    2026

En un aparente cambio de tono tras semanas de intensa presión política, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que su administración podría adoptar un enfoque "un poco más suave" en los operativos migratorios.

El anuncio surge tras la indignación nacional provocada por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante recientes redadas en Minneapolis, Minnesota.

Un giro estratégico tras la tragedia

En una entrevista concedida a Tom Llamas para NBC News, el mandatario reconoció que los eventos del mes pasado han forzado una revisión de las tácticas empleadas por los agentes federales.

"Aprendí que quizás podamos usar un enfoque un poco más suave", admitió Trump desde la Oficina Oval. Sin embargo, matizó de inmediato su postura: "Pero aun así hay que ser firmes".

Agente-ICE-protesta-Minnesota.jpg

La Casa Blanca ha estado bajo fuego cruzado tras los fallecimientos de Renee Nicole Good y Alex Pretti, ambos de 37 años.

Pretti murió el pasado 24 de enero en un incidente que encendió las alarmas sobre el uso de fuerza excesiva por parte de las autoridades migratorias, generando críticas incluso dentro de las filas del Partido Republicano.

Retirada de agentes y acuerdos locales

Como parte de esta nueva estrategia, el presidente confirmó que él mismo ordenó la retirada de aproximadamente 700 agentes migratorios de Minnesota y Minneapolis. Esta medida fue anunciada oficialmente este miércoles por el zar fronterizo, Tom Homan, tras alcanzar acuerdos de cooperación con las autoridades locales.

A pesar de la reducción de efectivos, Trump mantuvo su retórica de "mano dura" contra la criminalidad, pues aseguró que el enfoque sigue siendo combatir a "criminales muy peligrosos".

De igual manera, advirtió que espera la entrega de "asesinos, narcotraficantes y gente mala" que, según él, ingresaron al país bajo la administración anterior. Además, se adjudicó la baja de la delincuencia en ciudades como Chicago y Minneapolis, aunque no proporcionó datos estadísticos que sustenten dicha correlación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

abogado_22b6c066fb
Demanda Texas al condado Bexar por asistencia legal a inmigrantes
AP_26033791445749_a6eb9c07af
Trump bromea sobre anexar Canadá, Groenlandia y Venezuela a EUA
inter_alex_pretti_mineapolis_5ef838e539
Dos agentes migratorios dispararon durante tiroteo de Minneapolis
publicidad

Últimas Noticias

AP_26037018877125_1e195ed37d
Drake Maye atribuye su éxito con Patriots a su familia deportiva
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_94ed8aea06
Zayn Malik anuncia concierto en Monterrey para este verano
nl_miguel_flores_8190a52a3c
Miguel Flores blinda el Mundial con un plan maestro
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
publicidad
×