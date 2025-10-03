Buque mexicano dejará Nueva York tras accidente de cadetes

El buque escuela mexicano Cuauhtémoc dejará Nueva York, luego de impactarse contra la base del puente de Brooklyn que dejó dos cadetes sin vida y 20 más heridos.

El navío volverá a surcar los mares con seguridad, tras superar las pruebas de verificación para corroborar que se encuentre en óptimas condiciones.

De acuerdo con el Gobierno, las pruebas verificaron que el sistema de navegación opera con normalidad, el estado de los equipos de comunicaciones, el desempeño del sistema de propulsor auxiliar y la resistencia de su sistema de vela.

Este accidente ocurrió durante la "maniobra de zarpe" con 277 tripulantes, lo que causó la muerte de los cadetes America Yamileth Sánchez y Adal Yahir Maldonado.

El Cuauhtémoc, que lleva el nombre del último emperador mexica ha sido parte fundamental en la formación de marinos mexicanos, una tradición naval que ha prevalecido durante 43 años.

