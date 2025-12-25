Acusa Rusia a Estados Unidos de desestabilizar a Venezuela

Rusia lanzó este jueves una fuerte condena contra Estados Unidos por lo que considera intentos directos de desestabilizar a Venezuela, y confió en que la situación pueda encauzarse mediante mecanismos legales y diplomáticos.

Moscú pide respeto al derecho internacional

Durante una conferencia de prensa, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, señaló que el gobierno de su país rechaza de manera contundente las acciones emprendidas por Washington en el Caribe.

“Condenamos enérgicamente estos actos y exigimos estabilidad y respeto a la legalidad, especialmente en el ámbito marítimo”, declaró la funcionaria, quien anteriormente se desempeñó como diplomática en Estados Unidos.

Advertencia por un “caos legal” en el Caribe

Zajárova calificó los recientes movimientos como un “caos legal”, al considerar que se están retomando prácticas que, aseguró, pertenecen al pasado, como la apropiación indebida de activos, actos de piratería y asaltos, según reportó la agencia estatal TASS.

La portavoz subrayó que Moscú apuesta por reducir la tensión y preservar la previsibilidad en las relaciones internacionales, al tiempo que llamó a evitar acciones unilaterales.

Llamado directo a Donald Trump

En su intervención, Zajárova apeló al presidente estadounidense, Donald Trump, para que, desde su enfoque pragmático, impulse una solución conforme a las normas del derecho internacional y evite una mayor escalada del conflicto.

Presencia militar y advertencias a Maduro

Desde agosto, Estados Unidos mantiene una presencia militar en el Caribe, cerca de aguas venezolanas. El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado esta situación como una amenaza directa y un intento de promover un cambio de régimen.

Washington, por su parte, sostiene que el despliegue tiene como objetivo combatir el narcotráfico. No obstante, Trump advirtió recientemente que Maduro “sería inteligente” si decide abandonar el poder, y lanzó una advertencia sobre las consecuencias de “hacerse el duro”.

