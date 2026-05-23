EUA realiza simulacro militar en embajada de Caracas

Estados Unidos realizó este sábado un simulacro de evacuación en su embajada en Caracas, Venezuela, con la participación de aeronaves militares, personal de emergencia y operaciones de aterrizaje dentro de la sede diplomática.

El operativo comenzó alrededor de las 10:00 horas locales e incluyó el despliegue de militares estadounidenses, ambulancias, bomberos y especialistas en atención de emergencias.

A través de redes sociales, la representación diplomática estadounidense informó que el ejercicio forma parte de los protocolos de preparación militar y capacidad de respuesta rápida de sus misiones en el extranjero.

Durante el simulacro, dos aeronaves realizaron sobrevuelos controlados y maniobras de aterrizaje en las instalaciones de la embajada, ubicada en una zona montañosa de la capital venezolana.

El Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez confirmó desde el jueves que autorizó la actividad como parte de los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática, además de coordinar las operaciones con autoridades aeronáuticas venezolanas.

La administración venezolana también informó que la Cruz Roja Venezolana participó en los componentes relacionados con evacuación y atención de emergencias.

Comando Sur supervisa ejercicio

El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, visitó Caracas para supervisar el simulacro y reunirse con autoridades venezolanas y representantes diplomáticos estadounidenses.

Según informó la embajada de Estados Unidos, Donovan llegó acompañado de un contingente militar a bordo de dos aeronaves MV-22B Osprey de la marina estadounidense.

Además de sostener encuentros con funcionarios del gobierno interino y con el encargado de negocios en Caracas, John Barrett, el general observó el desarrollo del ejercicio de respuesta militar dentro de la sede diplomática.

Estados Unidos y Venezuela retomaron relaciones diplomáticas y consulares el pasado marzo, luego de siete años sin vínculos oficiales.

La reanudación de relaciones ocurrió dos meses después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses, hecho tras el cual la Casa Blanca impulsó un plan de tres fases para Venezuela: estabilización, recuperación y transición.

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