Incendian clínica de ébola en el Congo y huyen 18 sospechosos

Residentes enfurecidos incendiaron una carpa perteneciente a un centro de salud que atendía casos de ébola en el este de la República Democrática del Congo, provocando la fuga de 18 personas con sospecha de contagio, informaron autoridades médicas este sábado.

El ataque ocurrió la noche del viernes en la localidad de Mongbwalu, situada en el epicentro del brote, y representa el segundo incidente de este tipo registrado en menos de una semana en la región.

Pacientes escaparon tras el incendio

De acuerdo con el doctor Richard Lokudi, director del hospital de Mongbwalu, los agresores prendieron fuego a una carpa instalada por Médicos Sin Fronteras para atender casos sospechosos y confirmados de ébola.

Aunque no se reportaron personas heridas, el incendio generó pánico entre pacientes y trabajadores sanitarios, lo que permitió la huida de 18 personas sospechosas de portar el virus.

“Condenamos enérgicamente este acto, ya que causó pánico entre el personal y también provocó la fuga de 18 casos sospechosos hacia la comunidad”, declaró Lokudi.

El jueves, otro centro de tratamiento en la localidad de Rwampara también fue incendiado luego de que autoridades impidieran a familiares recuperar el cuerpo de una persona presuntamente fallecida por ébola.

Las autoridades sanitarias han reforzado los protocolos funerarios debido a que los cuerpos de víctimas de ébola continúan siendo altamente contagiosos tras la muerte.

El sábado se realizó un entierro comunitario en Rwampara bajo estrictas medidas de seguridad y con presencia de soldados y policías armados.

Trabajadores de la Cruz Roja, vestidos con trajes protectores, colocaron ataúdes sellados en las fosas mientras los familiares observaban a distancia.

David Basima, jefe del equipo de la Cruz Roja encargado de los entierros, aseguró que enfrentaron resistencia por parte de jóvenes y habitantes de la comunidad.

“Nos vimos obligados a alertar a las autoridades para que pudieran venir en nuestra ayuda, solo por seguridad”, afirmó.

Ante el avance del brote, las autoridades del noreste del Congo prohibieron desde el viernes los velorios y las reuniones de más de 50 personas.

OMS alerta por expansión del brote

La Organización Mundial de la Salud elevó el nivel de riesgo del brote para el Congo de “alto” a “muy alto”, aunque consideró que la amenaza de propagación internacional sigue siendo baja.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que hasta ahora se han confirmado 82 casos y siete muertes, aunque advirtió que el brote podría ser “mucho mayor”.

Las autoridades sanitarias investigan actualmente 750 casos sospechosos y 177 muertes relacionadas con la enfermedad.

El brote corresponde al virus Bundibugyo, una variante rara del ébola para la cual actualmente no existe vacuna disponible.

Según las autoridades, el virus se propagó durante semanas sin ser detectado en la provincia de Ituri debido a que inicialmente se realizaron pruebas para otra variante más común del ébola, cuyos resultados fueron negativos.

El doctor Jean Kaseya, director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, afirmó que la respuesta sanitaria debe enfocarse también en generar confianza entre las comunidades afectadas.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja informó además que tres de sus voluntarios murieron tras contraer el virus en Mongbwalu durante una misión humanitaria realizada el pasado 27 de marzo.

De confirmarse, esto adelantaría considerablemente el inicio real del brote, cuya primera muerte confirmada había sido reportada oficialmente hasta finales de abril en Bunia, capital de la provincia de Ituri.

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