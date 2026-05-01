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Internacional

EUA tomará el control de Cuba casi de inmediato: Trump

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de los adversarios

  • 01
  • Mayo
    2026

El presidente Donald Trump afirmó este viernes que Estados Unidos "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato", después de que termine el "trabajo" con Irán.

Durante su mensaje emitido en una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, Florida, el mandatario republicano aseguró que podría hacer que el portaaviones USS Abraham Lincoln viaje al Caribe y "se detenga a unos 100 metros de la costa" de Cuba, desde donde los isleños, según su discurso, dirían "muchas gracias, nos rendimos".

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La intervención del republicano ocurrió en esta cena organizada por el Forum Club, un espacio habitual de encuentro entre líderes políticos, empresarios y figuras públicas, donde Trump fue invitado principal en un acto cerrado con asistentes seleccionados.

En esta jornada, la administración Trump redobló las sanciones contra la isla, unas medidas que apuntan a los pilares de la economía cubana, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de "los adversarios" a 90 millas de su territorio y aseguró que la Administración del presidente Trump no lo tolerará.

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El Senado rechazó este martes una propuesta demócrata para limitar las posibles operaciones militares que Trump pueda ordenar sobre La Habana.

Esto ocurrió después de que el mandatario republicano asegurara que las hostilidades con Irán cesaron, pese a la presencia de fuerzas estadounidenses en Medio Oriente.

Estados Unidos amplía las sanciones contra Cuba

El presidente Donald Trump también firmó una orden ejecutiva en la que amplía las sanciones contra Cuba. 

En el documento se estipulan los siguientes puntos:

  • Establece nuevas restricciones en virtud de la Ley de Facultades Económicas Internacionales de Emergencia
  • Impone sanciones a quienes apoyen al aparato de seguridad cubano, sean cómplices de corrupción, violaciones de derechos humanos o colaboradores del Gobierno cubano
  • Autoriza sanciones contra personas, entidades o instituciones financieras que hayan realizado o facilitado transacciones con personas o entidades ya sancionadas

Trump afirma a Congreso que hostilidades con Irán han concluido

La Casa Blanca dijo al Congreso en una carta enviada el viernes que las hostilidades con Irán “terminaron”, pese a la presencia continua de fuerzas armadas estadounidenses en la región.

El mensaje del presidente Donald Trump enviado al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirma que elude el plazo legal del 1 de mayo con el fin de obtener la aprobación de los miembros del Congreso a fin de continuar la guerra con Irán

Aquí te presentamos la nota completa: Trump afirma a Congreso que hostilidades con Irán han concluido


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