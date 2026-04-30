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Nuevo León

Reconocen a Martha Herrera por liderazgo en política de NL

Al recibir su estatuilla conmemorativa, señaló que las mujeres de Monterrey, de Nuevo León y de todo el país pueden encontrar en ella una aliada

  • 30
  • Abril
    2026

Por su destacada participación en la gestión pública de Nuevo León, la coordinadora operativa municipal de Movimiento Ciudadano en Monterrey, Martha Herrera, recibió este jueves el galardón “Mujer que Inspira 2026”, en la categoría de Política.

El galardón otorgado por la Red de Mujeres Empresarias de la República Mexicana (Redmuem) reconoce a mujeres sobresalientes que se han convertido en ejemplo e inspiración para la sociedad por su labor y trayectoria.

Durante la ceremonia, Herrera agradeció la organización y aseguró que hoy en día es necesario que más mujeres participen en espacios donde se tomen decisiones sobre sus comunidades y el propio país.

"Debemos de lograr que cada vez más mujeres ocupen puestos en empresas, en organizaciones, en comités, en consejos, en el Gobierno, pero mujeres que no nada más lleguen, mujeres que lideren, que inspiren, que logren transformar esos espacios. 

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Yo amo a Monterrey, amo a Nuevo León y amo a México, y mi compromiso sigue firme, mi compromiso es con las personas, para lograr que todas las personas tengan los mismos derechos, pero también las mismas oportunidades, así que es un gran honor recibir este galardón a nombre de Nuevo León, a nombre de Monterrey, y a nombre de todas las mujeres que me han inspirado en la vida."

Al recibir su estatuilla conmemorativa, señaló que las mujeres de Monterrey, de Nuevo León y de todo el país pueden encontrar en ella una aliada.

“Este reconocimiento no es solo personal, es reflejo del trabajo colectivo de muchas mujeres y hombres que creen en un México más justo e incluyente. Seguiremos trabajando para que las oportunidades lleguen a quienes más las necesitan y para que la igualdad sea una realidad cotidiana”, expresó Herrera.

La categoría "Política" reconoce a mujeres con trayectoria y liderazgo con impacto positivo en políticas de género, mismas que se reflejan en la participación en el servicio público, como es el caso de Martha Herrera.

Luego de encabezar durante cinco años la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, se registró una reducción histórica de la pobreza en la entidad, por medio de programas como "Hambre Cero" y "Ayudamos a las Mujeres".

 

 


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