Internacional

Caen cuatro por proyectar fotos de Trump y Epstein en Reino Unido

La policía británica arrestó a cuatro personas tras la proyección de imágenes de Donald Trump junto a Jeffrey Epstein en el Castillo de Windsor

  • 17
  • Septiembre
    2025

La visita de Estado de Donald Trump al Reino Unido comenzó en medio de la polémica.

Cuatro personas fueron arrestadas el martes luego de proyectar imágenes del presidente estadounidense junto al agresor sexual Jeffrey Epstein en una de las torres del Castillo de Windsor, donde Trump será recibido por el rey Carlos.

Los manifestantes no solo desplegaron una enorme pancarta con fotografías de Trump y Epstein, sino que también proyectaron la imagen de una carta de cumpleaños atribuida al mandatario.

El documento, cuya autenticidad ha sido cuestionada por la Casa Blanca, incluía un boceto de la silueta de una mujer desnuda y un mensaje en el que Trump supuestamente llamaba a Epstein “amigo”.

Además de esta carta, también fueron proyectadas fotos de las víctimas de Epstein, fragmentos de notas periodísticas y documentos policiales vinculados al caso, lo que intensificó el impacto de la protesta en el histórico recinto británico.

En un comunicado, las autoridades locales confirmaron los arrestos por lo que calificaron como una “proyección no autorizada”, describiendo el hecho como un acto de “provocación pública”.

Cabe señalar que la polémica resurgió tras la difusión, el pasado 8 de septiembre, de la carta en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo que avivó el interés en los vínculos pasados entre Trump y Epstein. Aunque en su momento fueron cercanos, más tarde se distanciaron.

Por otro lado, la plataforma Stop Trump convocó a nuevas manifestaciones en el centro de Londres para protestar contra la visita de Estado.

Pese a que el mandatario ha instado a sus seguidores a “dejar el tema atrás”, las revelaciones en torno a Epstein siguen siendo un punto sensible en su agenda política.


