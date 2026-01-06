Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Zulma_Guzman_Castro_e7327b6dad
Internacional

Detienen en Reino Unido a colombiana acusada envenenar a 2 niñas

La Fiscalía Colombia confirmó la detención de Zulma Guzmán Castro, quien tiene una orden de extradición por presunto envenenamiento a dos niñas con talio

  • 06
  • Enero
    2026

La Fiscalía General de Colombia confirmó este martes la detención en el Reino Unido de la empresaria Zulma Guzmán Castro, quien tiene una orden de extradición debido al presunto asesinato de dos niñas en Bogotá por envenenamiento con talio.

El organismo señaló en un comunicado que Guzmán fue detenida por la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido luego de que "fuera dada de alta por parte del personal médico del hospital donde se encontraba en el Reino Unido".

"Guzmán Castro, presunta responsable de la muerte de dos menores de edad y las lesiones causadas a otras dos personas, mediante intoxicación con talio, será presentada en audiencia ante el Tribunal de Westminster para notificarla del inicio del trámite de extradición en su contra", agregó la información.

En ese sentido, la Fiscalía señaló que Colombia ha "cumplido (con) la totalidad de los trámites legales y diplomáticos exigidos para avanzar en la extradición" y que el Reino Unido "confirmó que se ha recibido formalmente el requerimiento y que será gestionado de acuerdo con su ordenamiento jurídico".

Guzmán deberá comparecer ante la justicia colombiana como "autora del delito de homicidio con circunstancias de agravación punitiva cuando la víctima es niño, niña o adolescente".

El pedido de extradición se apoya, además, en una orden de captura emitida por un juzgado de control de garantías de Bogotá, en la que se señala que los hechos ocurrieron el 3 y 4 de abril de 2025, cuando las menores Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, ingirieron frambuesas contaminadas con talio en una vivienda del norte de la capital colombiana.

Una de las niñas intoxicadas, de 14 años, murió el mismo día, y la otra falleció el 9 de abril, mientras que su hermano de 21 años y una tercera adolescente sobrevivieron, pero continúan en tratamiento médico por los graves daños que sufrieron en su organismo.

Una investigación de la Fiscalía estableció que el envenenamiento no fue accidental y los análisis de laboratorio permitieron identificar el talio, una sustancia incolora e insípida, utilizada en procesos industriales y altamente peligrosa para la salud.

El rastro del producto llevó a los investigadores a un tarro de frambuesas con chocolate adquirido días antes del hecho, lo que permitió reconstruir la cadena de compra y orientar la investigación hacia Guzmán Castro, quien salió de Colombia poco después de la muerte de las menores y fue objeto de una búsqueda internacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

el_gerente_llega_a_ecuador_prision_preventiva_828ac03814
'El Gerente' llegó a Ecuador y cumplirá prisión preventiva
Acusan_a_exfiscal_de_Georgia_por_asesinato_de_capo_ruso_b579b8b7b1
Acusan a exfiscal de Georgia por asesinato de capo ruso
grecia_quiroz_navidad_d9f23aa3bb
Recuerda Grecia Quiroz a su esposo Carlos Manzo en Navidad
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_07_T134854_666_1513192108
Semar detiene a 43 presuntos delincuentes en Colima
ce22befd_cae0_433d_9050_eee675a44243_31f46c8ad8
Regresan a clases más de un millón de estudiantes en Nuevo León
EH_UNA_FOTO_2026_01_07_T132440_288_6e8d7bb6b4
Fernando Tapia deja Tigres y regresa al América para Clausura
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×