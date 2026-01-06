Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
2025_12_22_T233952_Z_430339601_RC_2_YLIAKWTSE_RTRMADP_3_USA_TRUMP_OFFSHORE_WIND_EQUINOR_1024x681_8250b93f77
Internacional

Trump dice que Venezuela le dará millones de barriles de petróleo

Serían entre 30 y 50 millones de barriles que serán transportados en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos

  • 06
  • Enero
    2026

El presidente de EUA, Donald Trump, aseguró este martes que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo que será vendido en el mercado estadounidense.

El mandatario calificó en una publicación de Truth Social los millones de barriles como "petróleo de alta calidad y autorizado en los Estados Unidos".

Trump agregó que él será el encargado de controlar el dinero de la venta del petróleo en el mercado local "para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos".

La decisión de Washington de acceder al petróleo venezolano se produce después de la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, en una operación militar en Caracas y sus alrededores que ha dejado más de cincuenta muertos.

De acuerdo con el republicano, será el Departamento de Energía, dirigido por el secretario Chris Wright, quien ejecutará el plan de extracción del crudo de forma inmediata.

Los entre 30 y 50 millones de barriles serán transportados en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos, finalizó Trump, que no concretó un marco temporal para la entrega del crudo.

El anuncio del mandatario sucede 24 horas después de que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, tomara el poder en Venezuela de forma provisional como presidenta encargada tras su captura.

La Administración Trump la reconoció de entrada como su interlocutora y le reclamó "acceso total" al crudo y a otros recursos venezolanos.

Washington también ha asegurado que Rodríguez está "cooperando", mientras que la presidenta encargada se ha mostrado dispuesta a trabajar en una agenda conjunta sin dejar de reclamar el regreso de Maduro.

Venezuela posee las mayores reservas de crudo del mundo, pero diversos expertos han señalado que su producción está muy por debajo de su potencial debido a años de sanciones y falta de inversión.

Las grandes petroleras estadounidenses, como Chevron y ExxonMobil, han mostrado interés en reactivar la industria bajo control estadounidense, viendo la operación como una oportunidad para expandir sus negocios y asegurar suministro de crudo de alta calidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_07_T123647_565_a733403bd3
Muere juez que investigaba a Netanyahu tras accidente vial
AP_26006649102040_ddb3359da4
Trump cuestiona fortaleza de la OTAN sin Estados Unidos
petrolero_ruso_venezuela_83a794837c
Incauta EUA petrolero ruso vinculado a Venezuela
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_07_T134854_666_1513192108
Semar detiene a 43 presuntos delincuentes en Colima
ce22befd_cae0_433d_9050_eee675a44243_31f46c8ad8
Regresan a clases más de un millón de estudiantes en Nuevo León
EH_UNA_FOTO_2026_01_07_T132440_288_6e8d7bb6b4
Fernando Tapia deja Tigres y regresa al América para Clausura
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×