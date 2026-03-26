Caída de autobús acaba con la vida de 26 personas en Bangladesh

Al menos 26 personas perdieron la vida luego de que el autobús en que se trasladaban este miércoles perdió el control cuando intentaba subir a un ferry en Bangladesh.

Estos hechos ocurrieron a 84 kilómetros de Daca, sobre las costas del río Padma. Autoridades mencionaron que en la unidad de transporte se trasladaban alrededor de 50 personas.

🇧🇩 | ÚLTIMA HORA: Un autobús de pasajeros cayó al río Padma, en el distrito de Rajbari, Bangladesh.



Se ha confirmado la muerte de 18 personas. Al menos 35 fueron reportadas como desaparecidas inicialmente, y se teme que muchas más permanezcan atrapadas dentro del vehículo… pic.twitter.com/FaQ4XNa3vm — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 25, 2026

La emergencia inició cuando se encontraba sobre la plataforma y empezó a avanzar. Las personas que estaban afuera de la unidad corrieron para evitar ser embestidas. Sin embargo, los pasajeros no lograron salir antes de que el autobús cayera al agua.

Al momento que el camión de pasajeros comenzó a sumergirse, algunos grababan el momento, mientras que otros gritaban con desesperación.

El autobús se dirigía hacia la capital desde el distrito suroccidente de Kushtia, coincidiendo con la vuelta de la gente a sus trabajos tras el feriado islámico de Eid al-Fitr.

Rescatan unidad siniestrada

Durante los trabajos de rescate, se sumaron diversas corporaciones, incluida una embarcación de rescate que se encargó de colocar la unidad siniestrada sobre la superficie.

🇧🇩🥀 TRAGEDIA EN BANGLADESH:



Asciende a 23 el número de muertos tras la caída de un autobús lleno de pasajeros al río Padma en la terminal de Daulatdia.



Hay 11 personas rescatadas y continúa la búsqueda de los desaparecidos. pic.twitter.com/1jz0idbwYC — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 26, 2026

Sin embargo, las fuertes corrientes y las lluvias interrumpieron los trabajos de rescate durante la noche.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos y de Defensa Civil, al menos 11 mujeres y cinco menores se encuentran entre los fallecidos.

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