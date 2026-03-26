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Internacional

Caída de autobús acaba con la vida de 26 personas en Bangladesh

La unidad se encontraba sobre la plataforma cuando empezó a avanzar. Las personas que estaban afuera de la unidad corrieron para evitar ser embestidas

  • 26
  • Marzo
    2026

Al menos 26 personas perdieron la vida luego de que el autobús en que se trasladaban este miércoles perdió el control cuando intentaba subir a un ferry en Bangladesh.

Estos hechos ocurrieron a 84 kilómetros de Daca, sobre las costas del río Padma. Autoridades mencionaron que en la unidad de transporte se trasladaban alrededor de 50 personas.

La emergencia inició cuando se encontraba sobre la plataforma y empezó a avanzar. Las personas que estaban afuera de la unidad corrieron para evitar ser embestidas. Sin embargo, los pasajeros no lograron salir antes de que el autobús cayera al agua.

Al momento que el camión de pasajeros comenzó a sumergirse, algunos grababan el momento, mientras que otros gritaban con desesperación.

El autobús se dirigía hacia la capital desde el distrito suroccidente de Kushtia, coincidiendo con la vuelta de la gente a sus trabajos tras el feriado islámico de Eid al-Fitr.

Rescatan unidad siniestrada 

Durante los trabajos de rescate, se sumaron diversas corporaciones, incluida una embarcación de rescate que se encargó de colocar la unidad siniestrada sobre la superficie.

Sin embargo, las fuertes corrientes y las lluvias interrumpieron los trabajos de rescate durante la noche.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos y de Defensa Civil, al menos 11 mujeres y cinco menores se encuentran entre los fallecidos.

 

 

 


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