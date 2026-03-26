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Internacional

Trump aplaza ultimátum contra Irán para reabrir estrecho de Ormuz

El plazo original lo fijó para el lunes, pero luego lo extendió hasta este viernes, al argumentar que ambos países comenzaron a negociar el fin del conflicto

  • 26
  • Marzo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que extenderá hasta el próximo 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz.

A través de redes sociales, el mandatario republicano dio a conocer su decisión, después de que el Gobierno de Irán aparentemente le pidiera prolongar dicho periodo.

"De conformidad con la solicitud del Gobierno de Irán, que esta declaración sirva para representar que estoy pausando el período de destrucción de la Planta de Energía por 10 días hasta el lunes, 6 de abril de 2026, a las 8 P.M., hora del Este. Las conversaciones están en curso y, a pesar de declaraciones erróneas en contrario por parte de los Medios de Noticias Falsos, y otros, están yendo muy bien."

Recordemos que la semana pasada, el presidente de Estados Unidos dio un ultimátum a Irán para que reabra totalmente el estratégico estrecho de Ormuz.

El plazo original lo fijó para el lunes, pero luego lo extendió hasta este viernes, al argumentar que ambos países comenzaron a negociar el fin del conflicto.

Trump fue preguntado por la prensa si planeaba extender de nuevo su ultimátum y respondió que eso dependería de lo que le aconsejaran sus negociadores: el vicepresidente, JD Vance; el enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner.

Trump afirma que Irán suplica por acuerdo para culminar la guerra

El presidente de Estados UnidosDonald Trump, aseguró este jueves que Irán "está suplicando llegar a un acuerdo" para dar fin al conflicto en Medio Oriente.

A pocas horas de que expire el plazo anunciado, el mandatario republicano afirmó que él mismo quiere "llegar a un acuerdo".

Durante la segunda reunión del gabinete presidencial del 2026, aseguró que aplastan sus reservas de misiles hasta destruir una de sus bases industriales.

Aquí te presentamos: Trump afirma que Irán suplica por acuerdo para culminar la guerra

 


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