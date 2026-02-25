Hungría protege sistema energético por posible saboteo de Ucrania

Hungría ordenó este miércoles reforzar la seguridad en las instalaciones críticas de infraestructura tras afirmar que Ucrania intenta aplicar un sabotaje en su sistema eléctrico.

De acuerdo con el primer ministro Viktor Orbán acusó a Kiev de retener deliberadamente la entrega de petróleo ruso que pasa por el oleoducto Druzhba, que atraviesa territorio ucraniano.

A través de un video publicado en redes sociales, sostuvo que el gobierno de Ucrania utilizaba un bloqueo petrolero para ejercer presión sobre Hungría.

"No cederemos al chantaje❗️ He ordenado un aumento de la seguridad para la infraestructura energética crítica. El gobierno ucraniano está ejerciendo presión sobre los gobiernos de Hungría y Eslovaquia mediante un bloqueo del petróleo. No se detendrán ahí, ya que están preparando más acciones para perturbar el sistema energético de Hungría. Hungría no puede ser chantajeada❗️

We will not give in to blackmail ❗️



I have ordered increased security for critical energy infrastructure.



The Ukrainian government is exerting pressure on the Hungarian and Slovak governments through an oil blockade. They will not stop there, as they are preparing further… pic.twitter.com/bulICvhy1m — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 25, 2026

La mayoría de los países de Europa redujeron de forma significativa las importaciones de energía. Junto con Eslovaquia, Hungría mantuvo e incrementó los suministros de petróleo y gas rusos, y recibieron una exención temporal de una política de la Unión Europea que prohíbe las importaciones de petróleo ruso.

También amenazó el domingo con bloquear un importante préstamo de la Unión Europea para Kiev por 90,000 millones de euros, aproximadamente 106,000 millones de dólares.

El Druzhba está fuera de servicio desde el 27 de enero. Las reparaciones son peligrosas y el oleoducto solo puede operar de manera confiable si Rusia deja de atacar la infraestructura energética, según funcionarios ucranianos, según mencionó la agencia AP.

Comentarios