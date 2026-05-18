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Internacional

Cancelan audiencia judicial de Netanyahu por 'seguridad'

Esta última causa investiga supuestos beneficios otorgados por Netanyahu, cuando ocupaba el cargo de ministro de Comunicación

  • 18
  • Mayo
    2026

El Tribunal de Tel Aviv volvió a suspender este lunes la audiencia prevista del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, debido a “motivos de seguridad y consideraciones políticas” que le impiden presentarse ante la corte, de acuerdo con un documento judicial consultado por la agencia EFE.

La resolución señala que, tras la postura presentada por el Estado y por la defensa del “acusado número 4”, la comparecencia programada para hoy quedó cancelada. El tribunal indicó además que la próxima sesión fue fijada para el 19 de mayo de 2026 a las 9:30 horas.

Según trascendió, los abogados de Netanyahu entregaron a la corte y a la Fiscalía un sobre sellado en el que detallaron las razones de seguridad que habrían motivado esta nueva suspensión.

El diario israelí Haaretz informó que, desde la reanudación de las actividades judiciales tras la pausa de dos meses provocada por la guerra entre Israel e Irán —conflicto que concluyó el pasado 8 de abril—, todas las audiencias relacionadas con Netanyahu han sido aplazadas, reducidas o canceladas.

El mandatario israelí enfrenta actualmente tres procesos judiciales. Los conocidos como casos “1,000” y “2,000” están relacionados con presuntos delitos de fraude y abuso de confianza, mientras que el caso “4,000” es considerado el de mayor gravedad.

Esta última causa investiga supuestos beneficios otorgados por Netanyahu, cuando ocupaba el cargo de ministro de Comunicación, al empresario Shaul Elovich, propietario de la compañía de telecomunicaciones Bezeq y del portal Walla News. A cambio, el primer ministro habría recibido una cobertura mediática favorable.


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