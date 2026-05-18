Desconciertan imágenes 'absurdas' de Trump en redes

Las publicaciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red social Truth Social, han provocado polémica y desconcierto entre los usuarios de internet luego de que el mandatario compartiera una serie de imágenes y videos generados con inteligencia artificial donde aparece en escenarios bélicos y de ciencia ficción.

Durante las últimas 24 horas, Trump publicó de manera consecutiva varias imágenes creadas por IA en las que se le observa vestido con uniformes militares y de la llamada “Fuerza Espacial”, rodeado de robots, banderas estadounidenses y armamento futurista. En otra de las publicaciones, aparece un ataque contra una embarcación presuntamente iraní.

Sin embargo, una de las imágenes que más llamó la atención muestra al mandatario caminando junto a un supuesto extraterrestre esposado, mientras detrás aparecen elementos militares y agentes del Servicio Secreto. La escena rápidamente generó reacciones entre usuarios, quienes cuestionaron el mensaje detrás de la publicación.

Minutos después, Trump compartió más contenido generado por IA donde aparentemente destruye estaciones espaciales y lanza ataques nucleares desde el espacio hacia distintos puntos de la Tierra. Las imágenes muestran explosiones similares a detonaciones atómicas y escenas de guerra futurista.

Las publicaciones han sido criticadas por usuarios y analistas, quienes consideran preocupante que un presidente difunda contenido relacionado con bombardeos nucleares y conflictos internacionales, aunque sea en formato ficticio o generado por inteligencia artificial. Hasta el momento, Trump no ha explicado el motivo de las publicaciones ni el mensaje detrás de las imágenes.

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