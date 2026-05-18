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Internacional

EUA restringe entrada a Congo, Uganda y Sudán del Sur por ébola

Se mencionó que reforzarán las actividades de respuesta para la protección sanitaria en los puertos, así como el rastreo de contactos y pruebas de laboratorio

  • 18
  • Mayo
    2026

Estados Unidos anunció que restringirá a partir de este lunes la entrada de viajeros que provengan de Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur como medida de prevención ante el nuevo brote de ébola.

Estados Unidos suspenderá de manera temporal la entrada al país de personas que no tengan un pasaporte estadounidense y que viajen desde los países mencionados.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), dicha restricción se apega a una orden que invoca el Título 42 de la ley de salud pública, la cual estará vigente por un período de 30 días.

El objetivo se enfoca en "reducir el riesgo de que el virus del Ébola entre en Estados Unidos" y facilitar la evaluación de riesgos sobre el brote.

También mencionaron que refuerzan las actividades de respuesta para la protección sanitaria en los puertos, rastreo de contactos, la capacidad de pruebas de laboratorio y la preparación hospitalaria en todo el país.

Según la Organización Mundial de la Salud, este brote ya provocó la muerte de 88 personas en República del Congo.

OMS declara emergencia sanitaria por ébola al sumar 88 muertos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este fin de semana la declaratoria de emergencia de salud pública de importancia internacional por el nuevo brote de ébola causado por ébola que afecta a República Democrática del Congo y Uganda y provocó la muerte de al menos 88 personas.

De acuerdo con la declaratoria, esto se da después de consultar a los estados afectados, incluye un anuncio de "emergencia pandémica", aunque este último recalca que el brote aún "no cumple los criterios de emergencia pandémica".

Aquí te presentamos la nota completa: OMS declara emergencia sanitaria por ébola al sumar 88 muertos

 


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