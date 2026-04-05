Captará Artemis II eclipse solar durante sobrevuelo lunar

La misión Artemis II continúa avanzando sin contratiempos y se prepara para uno de los momentos más esperados de su trayecto: el sobrevuelo lunar, en el que su tripulación será testigo de un eclipse solar total desde el espacio profundo.

Misión alcanza punto medio rumbo a la Luna

En su quinto día de viaje, la misión llegó al punto medio de su recorrido de 10 días, manteniendo condiciones estables a bordo de la cápsula Orion y sin reportes de incidentes relevantes.

La tripulación, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, dedicó parte de la jornada a preparar las maniobras para el sobrevuelo lunar.

La nave viaja a más de 4,000 kilómetros por hora y se encuentra a pocas horas de ingresar a la esfera de influencia gravitacional de la Luna, un momento clave dentro de la misión.

Ingreso a la influencia lunar marca un momento clave

De acuerdo con la NASA, la cápsula Orion entrará en esta zona cuando la gravedad del satélite natural supere la influencia terrestre, lo que representa un cambio fundamental en la dinámica del vuelo.

Este punto marca un hito operativo, ya que a partir de ese momento la trayectoria de la nave estará dominada principalmente por la atracción lunar.

Además, la misión está en camino de superar el récord de distancia alcanzada por humanos en el espacio, establecido por la misión Apolo 13 en 1970.

Un eclipse solar total visto desde el espacio profundo

Durante el sobrevuelo, los astronautas experimentarán un fenómeno astronómico excepcional: un eclipse solar total observado desde una perspectiva fuera de la Tierra.

Este evento ocurrirá cuando la alineación entre el Sol, la Tierra y la nave genere un bloqueo total de la luz solar, ofreciendo una vista completamente distinta a la que se aprecia desde el planeta.

Las condiciones del espacio profundo permitirán registrar el fenómeno con mayor claridad, lo que abrirá la puerta a la obtención de imágenes inéditas.

Exploración de la cara oculta de la Luna

Uno de los objetivos principales de la misión es documentar regiones poco exploradas de la superficie lunar.

Durante el sobrevuelo, la tripulación podrá observar aproximadamente el 21 % de la cara oculta de la Luna, una zona que no es visible desde la Tierra.

Los astronautas analizarán y fotografiarán múltiples puntos de interés, incluyendo formaciones geológicas relevantes como la Cuenca Oriental, considerada clave para estudios científicos.

Se prevé que esta fase de observación tenga una duración cercana a seis horas, en las que se evaluarán entre 35 y 41 objetivos específicos.

Comunicación y maniobras durante el sobrevuelo

Durante el paso por la cara oculta, la misión experimentará un periodo de aproximadamente 40 minutos sin comunicación directa con la Tierra, una situación prevista y controlada por el equipo de misión.

Este tipo de interrupciones forman parte de la planificación y no representan un riesgo para la tripulación ni para el desarrollo del vuelo.

Regreso previsto tras una misión histórica

Tras completar su recorrido alrededor de la Luna, la misión continuará su trayectoria de regreso hacia la Tierra.

El amerizaje de la cápsula Orion está programado frente a la costa de San Diego, donde concluirá un viaje de 10 días que marcará un nuevo capítulo en la exploración espacial tripulada.

Artemis II no solo representa el regreso humano al entorno lunar, sino también una oportunidad única para observar fenómenos astronómicos y avanzar en el conocimiento científico.

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