Capturan a dos hombres en relación con explosión en Harvard

Agentes del FBI arrestaron a dos hombres de Massachusetts en relación con una explosión ocurrida el fin de semana en la Facultad de Medicina de Harvard, informaron las autoridades este martes.

La oficina del FBI en Boston anunció los arrestos en las redes sociales antes de una conferencia de prensa programada para la 1:00 de la tarde No se proporcionaron más detalles.

La explosión ocurrió la madrugada del sábado en el cuarto piso del Edificio Goldenson de la Facultad de Medicina de Harvard. Nadie resultó herido. El edificio alberga laboratorios y oficinas asociadas con el Departamento de Neurobiología de la escuela.

Directivos de la Facultad de Medicina indicaron que la explosión no causó daños estructurales y que todos los laboratorios y equipos permanecieron intactos.

El Departamento de Bomberos de Boston determinó que la explosión fue intencional. La policía detalló que agentes no encontraron dispositivos adicionales durante un registro del edificio.

Un agente de la policía universitaria que respondió a una alarma de incendio esa mañana se encontró con dos personas que huían del edificio, según la policía universitaria en un comunicado.

