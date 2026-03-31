Carlos III y Camila evita encuentro con víctimas de Epstein

El rey Carlos III y su esposa Camila no se reunirán con víctimas del fallecido financiero Jeffrey Epstein durante su próxima visita de Estado a Estados Unidos, programada del 27 al 30 de abril.

El encuentro no es posible mientras permanezcan abiertas investigaciones en el Reino Unido, donde la Policía indaga posibles vínculos relacionados con el caso.

Las autoridades británicas investigan al expríncipe Príncipe Andrés y al exministro Peter Mandelson por presuntamente haber remitido información confidencial al magnate cuando ocupaban cargos públicos.

Asimismo, la Policía ha anunciado que profundizará en sus pesquisas sobre posible tráfico sexual en territorio británico vinculado a Epstein, quien murió en una prisión de Nueva York en 2019, así como a su cómplice Ghislaine Maxwell, actualmente encarcelada en Estados Unidos.

Antecedentes y postura de la Corona

El monarca despojó a su hermano de sus títulos en octubre pasado, tras revelarse el alcance de su relación con Epstein. Tanto el rey como la reina han manifestado públicamente su solidaridad con las víctimas.

Una de ellas, Virginia Giuffre, alcanzó en 2022 un acuerdo extrajudicial con Andrés Mountbatten-Windsor para evitar un proceso civil en Estados Unidos por presunto abuso sexual ocurrido cuando ella era menor de edad.

Según la BBC, el congresista demócrata Ro Khanna solicitó al monarca reunirse de forma privada con las víctimas para escuchar sus testimonios, tras participar en la legislación que obligó a publicar los llamados “archivos Epstein”.

Por su parte, el presidente Donald Trump confirmó que los reyes británicos visitarán el país a finales de abril para conmemorar los 250 años de la independencia estadounidense.

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